Časť rodičov bojkotovalo otvorenie škôl v Španielsku

Madrid 8. septembra (TASR) - Návrat detí do škôl po letných prázdninách bojkotovala časť španielskych rodičov, ktorí sa obávajú, že by sa ich deti mohli nakaziť novým druhom koronavírusu. Informovala o tom v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



Viacero bojkotov sa uskutočnilo v meste Santona v autonómnom regióne Kantábria, kde došlo k prudkému nárastu nových prípadov nákazy a väčšina rodičov preto nechala svoje deti doma. Denník El País citoval vyjadrenie jedného z rodičov, podľa ktorého znovuotvorenie škôl nemá zmysel, keďže ostatné miestne verejné inštitúcie zostali zatvorené.



Na budúci týždeň sa majú otvoriť školy v juhošpanielskom regióne Andalúzia. Začiatok školského roku tam plánuje bojkotovať časť rodičov i niektoré školy. Na znak protestu majú rodičia do okna zavesiť školské tašky svojich detí.



V Madride - jednom z najviac zasiahnutých častí Španielska - plánujú učitelia v termíne 22.-23. septembra uskutočniť protestné štrajky, aby tak upozornili na riziko šírenia nákazy v priestoroch škôl.



V utorok sa malo do materských a základných škôl v krajine vrátiť viac ako 410.000.



Španielsko ako prvá európska krajina v pondelok prekonala hranicu pol milióna ľudí nakazených novým koronavírusom.