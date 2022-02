Časť ruských vojakov sa od ukrajinských hraníc vracia na základne

Moskva 15. februára (TASR) - Časť ruských vojenských síl rozmiestnených v blízkosti ukrajinských hraníc sa vracia na svoje domovské základne. V utorok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany.



"Jednotky z Južného a Západného vojenského okruhu po splnení svojich úloh začali nastupovať do (prostriedkov) železničnej a cestnej dopravy a dnes sa začnú presúvať na svoje vojenské základne," povedal hovorca rezortu obrany v Moskve, ktorého citovali ruské tlačové agentúry.



Západ, ale najmä USA, už týždne upozorňujú, že Rusko by mohlo napadnúť Ukrajinu, keďže v blízkosti jej hraníc sústredilo vyše 100.000 vojakov a v posledných dňoch vykonáva v južnom Bielorusku spoločné cvičenie s tamojšou armádou.



Rusko tvrdenia o príprave invázie odmieta a tvrdí, že pre nikoho nepredstavuje žiadnu hrozbu. Žiada však od USA a NATO bezpečnostné záruky, v rámci ktorých požaduje aj to, aby sa Ukrajina nestala súčasťou Severoatlantickej aliancie.