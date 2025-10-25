< sekcia Zahraničie
Časť šperkov z parížskeho múzea Louvre previezli do národnej banky

Autor TASR
Paríž 25. októbra (TASR) - Časť cennej zbierky šperkov bola po vlámaní do parížskeho múzea Louvre z bezpečnostných dôvodov prevezená do francúzskej centrálnej banky Banque de France, uviedli v piatok miestne médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Informáciu francúzskej televízie RTL o tom, že šperky boli prepravené pod policajným dozorom do neďalekých trezorov francúzskej centrálnej banky, potvrdila aj televízia BFMTV.
Prevoz do centrálnej banky sa údajne týkal šperkov vystavených v Apolónovej galérii - z ktorej zlodeji v nedeľu ukradli osem vzácnych kúskov – a ďalších klenotov.
Podľa stanice RTL boli šperky uložené v bezpečnostnom trezore 26 metrov pod zemou, kde sa nachádza aj približne 90 percent zlatých rezerv Francúzska.
Ide o mimoriadne opatrenie. V rovnakých trezoroch sú už niekoľko rokov uložené napríklad aj zápisníky Leonarda da Vinciho, ktorých hodnota sa odhaduje na viac ako 600 miliónov eur.
V nedeľu ráno sa štyria maskovaní zlodeji vlámali do Apolónovej galérie, kde z dvoch vitrín ukradli osem kusov šperkov. Štvorica páchateľov potrebovala na krádež len tri minúty a 58 sekúnd. Hodnota ukradnutých šperkov sa odhaduje na 88 miliónov eur.
Po krádeži boli z múzea evakuovaní všetci návštevníci. Incident vyvolal diskusiu o bezpečnostných opatreniach v múzeu.
Pátranie po páchateľoch naďalej pokračuje.
