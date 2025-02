Časť štátov americkej Únie žiada zakázať Muskovi konať v mene vlády

New York 14. februára (TASR) - Skupina generálnych prokurátorov 14 štátov americkej Únie vo štvrtok podala žalobu s cieľom zastaviť snahy Elona Muska o znižovanie federálnych výdavkov. V piatok o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR. Biely dom nateraz na žiadosť o komentár nereagoval.



V žalobe podanej na federálnom súde vo Washingtone sa okrem iného uvádza, že prezident USA Donald Trump udelil Muskovi "nekontrolované právne právomoci" bez súhlasu Kongresu USA a bez zmysluplného dohľadu nad jeho činnosťou.



Na Muska a jeho úrad pre efektivitu štátnej správy (DOGE) bolo už podaných niekoľko žalôb na ochranu osobných údajov v súvislosti s prístupom do vládnych počítačových systémov.



V najnovšej žalobe sa uvádza, že Musk bol vymenovaný nezákonne. Žalujúca strana žiada, aby Musk dostal zákaz vykonávať akékoľvek ďalšie činnosti v mene vlády. Prokurátori Muska v žalobe označili za "agenta chaosu" vo vláde.



Jednotlivé americké štáty napr. tvrdia, že Muskov tím nemá zákonnú právomoc na prístup k platobným systémom, ktoré obsahujú citlivé osobné údaje miliónov Američanov.



V žalobe sa tiež uvádza, že Musk a jeho tím by mohli narušiť federálne financovanie zdravotných kliník, predškolských zariadení, klimatických iniciatív a ďalších programov a že Trump by mohol tieto informácie využiť na presadzovanie svojej politickej agendy.



Reuters pripomína, že súdy medzičasom zablokovali väčšinu Trumpových iniciatív, ktoré boli právne napadnuté. Muska a ďalších Trumpových spojencov to však podnietilo, aby vyzvali na odvolanie sudcov. Samotný Trump pritom deklaroval, že sa bude riadiť súdnymi príkazmi.



Napriek tomu, že niektoré iniciatívy boli zablokované na súde, Trumpova administratíva pokračuje v hromadnom prepúšťaní štátnych zamestnancov a výrazne obmedzila americký program zahraničnej pomoci. Reuters uvádza, že znižovanie nákladov sa zrejme týka v prvom rade programov, proti ktorým namietajú konzervatívci.



Agentúra AP nedávno podotkla, že Musk si od prevzatia vedenia úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE) už - s Trumpovým súhlasom - upevnil kontrolu nad veľkou časťou jeho administratívy. Muskov prístup zahŕňa odsúvanie kariérnych úradníkov na vedľajšiu koľaj, získavanie prístupu k citlivým databázam i náznaky ústavného konfliktu presahujúceho hranice prezidentského úradu. Muskova nová rola dáva aj jeho verejným vyjadreniam väčšiu váhu, než by im prináležala, keby bol "len" najbohatším človekom na svete.