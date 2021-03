Časť Trumpovho sídla na Floride pre koronu zatvorili

Palm Beach 20. marca (TASR) - Časti luxusného sídla Mar-a-Lago v Palm Beach na Floride, ktoré patrí bývalému prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, museli uzatvoriť po tom, čo sa niektorí jeho zamestnanci mali pozitívny test na nový koronavírus. Oznámil to podľa agentúry AFP jeho manažment v e-maili, o ktorom v piatok informoval denník Washington Post.



Karanténa sa týka plážového klubu a jedálne. Vedenie rezortu neoznámilo, koľko zamestnancov sa nakazilo.



Trump sa presťahoval z Bieleho domu do svojho luxusného sídla v januári. Miestne úrady ten istý mesiac upozornili jeho vedenie na porušenie karanténnych opatrení počas silvestrovskej oslavy. Reagovali na video zverejnené Trumpovým synom Donaldom Trumpom mladším, na ktorom je vidieť množstvo hostí bez rúšok tancujúcich počas vystúpenia rapera Vanilla Ice.



Podľa denníka Washington Post pracuje počas zimnej sezóny v Mar-a-Lago niekoľko desiatok zamestnancov. V jeho areáli musia na základe platných nariadení hostia nosiť rúška, výnimkou je konzumácia jedla a nápojov. Uplynulý víkend sa tam konali dve veľké podujatia. Na jednom sa zúčastnil aj Trump, no rovnako ako väčšina hostí nemal nasadené rúško.



Trump koronavírusovú pandémiu spočiatku zľahčoval. Nakoniec aj s manželkou Melaniou vlani prekonali ochorenie COVID-19. Neskôr vyzval svojich priaznivcov, aby sa dali očkovať.