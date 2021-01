Časť venezuelských opozičných poslancov nepodporuje Guaidóov plán

Rio de Janeiro 5. januára (TASR) - Venezuelskí opoziční politici Iván Stalin González a Marialbert Barriosová v utorok oznámili, že nepodporujú rozhodnutie opozíciou ovládaného Národného zhromaždenia z 26. decembra, keď rozhodlo o predĺžení svojich právomoci "až do slobodných volieb". Informovala o tom agentúra DPA.



Španielsky denník El País napísal, že rozhodnutie týchto poslancov oslabilo stratégiu lídra venezuelskej opozície Juana Guaidóa, ktorý si chce udržať moc prostredníctvom komisie zloženej z členov vedenia výborov doterajšieho parlamentu.



Vznik spomínanej komisie bol súčasťou reformného zákona, ktorý mal upravovať prechod krajiny k demokracii. K prijatiu tohto zákona došlo v čase, keď desiatky zákonodarcov z Venezuely ušli do exilu alebo nechcú pokračovať v poslaneckej kariére, a to pre údajné hrozby zo strany vlády.



Agentúra Reuters pripomenula, že poslanci jednej z opozičných strán združených v bloku Demokratická akcia (DA) sa hlasovania o tomto zákone zdržali, pretože nesúhlasili s delegovaním funkcií parlamentu na skupinu vybraných zástupcov.



Ústavná komora najvyššieho súdu Venezuely následne 31. decembra hlasovanie parlamentu vyhlásila za neplatné a za pokus o uzurpáciu moci poslancami vernými lídrovi opozície Guaidóovi.



Latinskoamerické médiá upozornili, že postoj Gonzáleza z centristicko-ľavicovej strany Nové časy (UNT) a Barriosovej zo strany Za spravodlivosť (PJ) oslabuje pozíciu Guaidóa, snažiaceho sa zostať rešpektovaný ako dočasný prezident krajiny. Podľa médií v radoch venezuelskej opozície panujú obavy, že dôjde k ďalším podobným rezignáciám poslancov.



González a Barriosová oznámili svoje rozhodnutie len niekoľko hodín pred tým, ako sa v utorok v Caracase začne ustanovujúce zasadanie Národného zhromaždenia, ktoré vzišlo z parlamentných volieb konaných 6. decembra, informovala v utorok agentúra DPA.



Decembrové parlamentné voľby, ktoré bojkotovala väčšina opozície, vyhral provládny blok strán na čele so Zjednotenou socialistickou stranou Venezuely (PSUV) podporujúci prezidenta Nicolása Madura. Jemu verní poslanci v 277-člennom parlamente obsadia 189 kresiel.



Maduro označuje Guaidóa za americkú bábku, ktorá sa ho chce zbaviť pučom. Tvrdí tiež, že decembrové voľby boli transparentné, pričom poukazuje na to, že o priazeň voličov sa uchádzalo aj niekoľko opozičných kandidátov. Guaidó ich však považuje za tieňových spojencov vlády.



Politickí pozorovatelia sa podľa agentúry AFP zhodujú v tom, že Guaidó stratil podporu ľudových más. Fakt, že po ustanovení nového parlamentu prestane byť jeho predsedom, môže podľa odborníkov spochybniť aj jeho "prezidentstvo". Jeho dobrú povesť v zahraničí môžu ovplyvniť aj podozrenia z korupcie, ktoré sa objavili len nedávno a týkajúce sa jeho najbližších spolupracovníkov, napísal El País.



Niektoré médiá uvádzajú, že po odchode z funkcie predsedu parlamentu môže Guaidóovi hroziť aj zatknutie. V nedávnom rozhovore pre AFP Guaidó vyhlásil, že napriek tejto hrozbe odmieta odísť do exilu.