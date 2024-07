Časť vlakových spojení vo Francúzsku bola obnovená

Paríž 27. júla (TASR) - V sobotu bude vo Francúzsku v prevádzke väčšina vysokorýchlostných vlakov na troch dôležitých trasách, ktoré v piatok zasiahli podpaľačské útoky. Výpadky postihli aj pasažierov spoločnosti Eurostar. TASR informuje podľa agentúr AFP a DPA.



Francúzska národná železničná spoločnosť SNCF v sobotu spresnila, že sedem z 10 vlakov na týchto troch trasách bude premávať s meškaniami v dĺžke jednej až dvoch hodín. Doprava bude narušená aj v nedeľu. "Zákazníci budú kontaktovaní prostredníctvom textovej správy a e-mailu," dodala SNCF.



Táto železničná spoločnosť odhadom uviedla, že výpadky v piatok ovplyvnili približne 250.000 pasažierov. Francúzsky poverený minister dopravy Patrice Vergriete povedal, že počas najbližších troch dní by mohli tieto obmedzenia zasiahnuť až 800.000 ľudí.



Eurostar, ktorá prevádzkuje medzinárodné spojenia, uviedla, že v sobotu boli zrušené štyri vlakové spojenia medzi Londýnom a Parížom. Spoločnosť cestujúcich vyzvala, aby svoje cesty posunuli - ak je to možné.



Páchatelia sa v noci na piatok zamerali na trate na železničných uzloch severne, juhozápadne a východne od hlavného mesta Paríž, kde večer slávnostne otvorili olympijské hry, píše AFP. K zodpovednosti za tieto podpaľačské útoky sa nikto neprihlásil. Pracovníkom železníc sa podarilo zabrániť zničeniu bezpečnostného vybavenia na štvrtej trati.



Francúzsky premiér Gabriel Attal v piatok podpaľačské útoky označil za pripravené a koordinované s jasným cieľom zablokovať vysokorýchlostnú železničnú sieť.



Britský premiér Keir Starmer mal v piatok cestovať vlakom do Paríža na slávnostné otvorenie olympijských hier. Nakoniec tam však cestoval letecky, píše DPA.