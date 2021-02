Londýn 22. februára (TASR) - Časť žiakov v Škótsku a vo Walese sa od pondelka vracia do škôl. V Severnom Írsku sa návrat do škôl začne až od 8. marca. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica BBC.



V Škótsku sa od pondelka vracajú do škôl žiaci predškolského vzdelávania a žiaci prvých troch ročníkov základných škôl. Škótska premiérka Nicola Sturgenonová má v najbližších dňoch oznámiť ďalší postup v súvislosti s lockdownom, pripomína BBC.



Waleský premiér Mark Drakeford vyjadril presvedčenie, že požiadavka, aby ľudia "zostali doma", bude môcť byt zrušená v priebehu troch týždňov. V tom istom čase by sa mohli otvoriť niektoré z obchodov, ktoré nie sú nevyhnutné, či kaderníctva.



Deti vo veku od troch do siedmich rokov sa vo Walese od pondelka postupne začínajú vracať do škôl. Do škôl sa vrátia aj študenti stredných odborných škôl v študijných programoch, ktoré si vyžadujú praktickú výučbu, uvádza na svojej webovej stránke waleská vláda.



Severoírsky minister zdravotníctva Peter Weir podľa BBC odmietol vyhliadky na možné uvoľnenie opatrení v období pred Veľkou nocou. Vláda má súčasné opatrenia prehodnotiť 18. marca.



Žiaci predškolského vzdelávania a žiaci prvých troch ročníkov základných škôl sa do lavíc vrátia 8. marca. O dva týždne neskôr sa vrátia k dištančnej výučbe, aby do škôl mohli nastúpiť študenti posledných troch ročníkov stredných škôl.



Britský premiér Boris Johnson má v pondelok predstaviť plán na postupné uvoľňovanie pandemických opatrení v Anglicku. Wales, Škótsko a Severné Írsko majú počas pandémie právomoc na zavádzanie vlastných opatrení na svojom území, píše BBC.