Castaldi: Inštitúcie EÚ nemusia mať rovnaký názor na záver CoFoE

Brusel 30. januára (TASR) - Práce Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) vstupujú do posledných mesiacov jej trvania, ak platí, že jej záver bude v máji tohto roku počas francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ. Zároveň s pokračovaním prác v rámci CoFoE však pribúdajú aj niektoré spory medzi inštitúciami EÚ, ako uviedol týždenník Euractiv.



Na tieto spory koncom minulého týždňa (28.1) upozornil Roberto Castaldi, šéfredaktor talianskej pobočky Euractiv a riaditeľ výskumu v Medzinárodnom centre pre európske a globálne riadenie (CesUE).



Castaldi pripomenul, že niektoré rozpory začali byť zrejmé aj počas posledného plenárneho zasadnutia CoFoE v Štrasburgu (21.-22.1.). Spresnil, že plenárka potvrdila skutočnosť, že európski občania žiadajú, aby boli ich názory zohľadnené - mnohé vystúpenia občanov zdôraznili, aby tieto názory a odporúčania vypočuli európske inštitúcie aj národné vlády. Castaldi preto upozornil, že tento "experiment participatívnej demokracie" treba brať vážne. Na druhej strane však inštitúcie EÚ medzi sebou bojujú o to, čo robiť a ako naložiť s výsledkami konferencie.



Podľa Castaldiho obzvlášť zaujímavé bolo sledovať lídra poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente Manfreda Webera. Ten na plenárke uviedol, že rozhodnutia na konci konferencie budú musieť byť prijaté jednomyseľne rôznymi jej zložkami. Toto je stanovisko, ktoré Rada EÚ (členské krajiny) zvyčajne podporuje.



Ako však upozornil Castaldi, namieste je otázka, či mal Weber na mysli tri hlavné inštitúcie EÚ, ktoré konferencii spolupredsedajú - Európsky parlament, Európsku komisiu a Radu EÚ? Alebo do toho už zahŕňa aj národné parlamenty, občiansku spoločnosť a samotných občanov, ktorí sa aktivizovali cez štyri tematické občianske panely?



Netreba totiž zabúdať na to, že europarlament, vrátane belgického europoslanca a spolupredsedu CoFoE Guya Verhofstadta, v minulosti už neraz spochybnil názor o potrebe jednomyseľnosti.



Podpredsedníčka Európskej komisie a tiež spolupredsedníčka CoFoE Dubravka Šuicová vo vyjadreniach počas plenárky uviedla, že o záveroch konferencie sa rozhodne až na jej konci - zdôraznila však, že kľúčové je počúvať občanov, a v rozhovore pre Euractiv potvrdila, že exekutíva EÚ je pripravená podporiť reformu zmlúv o fungovaní Únie, ak to bude požiadavka občanov.



K tomu môže dôjsť, lebo medzi doterajšími odporúčaniami navrhnutými skupinami európskych občanov je aj požiadavka na vytvorenie európskej ústavy. Okrem toho dve z najdiskutovanejších otázok na digitálnej platforme CoFoE sa týkajú európskej demokracie a zmien klímy, pričom prvá téma v mnohých bodoch znamená zmeny základnej legislatívy EÚ.



Euractiv pripomenul, že na začiatku konferencie sa vtedajší predseda europarlamentu David Sassoli zaviazal, že výsledky CoFoE zohľadnia návrhy občanov, pričom zmeny zmlúv o fungovaní EÚ "nesmú byť tabu". Jeho nástupkyňa vo funkcii Roberta Metsolová vyhlásila, že bude nasledovať Sassoliho odkaz.



Európsky parlament aj Európska komisia majú právomoc navrhovať zmeny a doplnenia zmlúv o EÚ. Ak sa predloží takýto návrh, na spustenie nového procesu reformy základnej legislatívy postačí jednoduchá väčšina hlasov v Rade EÚ. Zaujímavý je podľa Euractiv postoj Nemecka, ktorého nová vláda vo vládnom programe podporila myšlienku, že CoFoE by mohla spustiť proces smerom k budovaniu európskeho federálneho štátu. Postoj Nemecka jednoznačne zvyšuje očakávania ohľadom výsledkov konferencie a zvyšuje šance na reformu základných zmlúv.



Castaldi predpokladá, že o výsledky CoFoE v najbližších mesiacoch zvedú euroinštitúcie viacero bojov, a podľa jeho úvah najviac profitovať bude tá inštitúcia EÚ, ktorá bude mať najväčšiu odvahu návrhy občanov premeniť na vypracovanie ucelenej a komplexnej reformy zmlúv o fungovaní EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)