Castaldi: Proeurópske vlády a euroinštitúcie slabo propagujú CoFoE

Brusel 23. novembra (TASR) – V pondelok večer sa v Štrasburgu uskutoční ďalšie pracovné stretnutie spolupredsedov Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Podľa spravodajského portálu EurActiv sa však konferencia môže ukázať ako premárnená príležitosť – aj preto, že "proeurópske" vlády a politické strany, ale aj euroinštitúcie sú v tomto málo aktívne.



EurActiv oslovil Roberta Castaldiho, riaditeľa výskumu v Medzinárodnom centre pre európske a globálne riadenie, ktorý je aj riaditeľom Výskumného centra pre viacúrovňovú integráciu a procesy riadenia na talianskej online univerzite eCampus.



Ako uviedol Castaldi, nikto neočakáva, že lídri ako maďarský premiér Viktor Orbán či šéf poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť Jaroslaw Kaczyňski povedú masívnu kampaň v prospech CoFoE, avšak proeurópske vlády a európske inštitúcie by tak mali urobiť. Viac by mali propagovať aj viacjazyčnú digitálnu platformu futureu.europa.eu, kde môžu občania vyjadrovať svoje názory a organizovať podujatia.



Podľa Castaldiho vlády členských krajín EÚ súhlasili s konferenciou – nápadom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona –, obávajú sa však, že občania môžu navrhnúť príliš ambiciózne reformy.



Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie pozvala všetkých občanov a najmä mladých ľudí, aby sa zapojili do CoFoE. Castaldi si však myslí, že eurokomisii chýba jasná komunikačná stratégia. Podľa neho EK mohla požiadať univerzity, školy, výskumné centrá a mimovládne organizácie, ktoré dostávajú finančné prostriedky z EÚ, aby zorganizovali aspoň po jednom podujatí o CoFoE a aby do toho aktívne zapájali svojich členov a informovali o konferencii na svojich webových stránkach a letákoch.



Eurokomisia by mohla zaistiť, aby všetky kurzy odbornej prípravy financované Úniou obsahovali takúto pozvánku. Tiež by mohla vyzvať členské štáty na sériu nenáročných akcií – školy by sa napríklad v rámci občianskej výchovy venovali aj diskusiám o budúcnosti Európy.



Kritika Castaldiho sa týka aj poradných orgánov EK. Výbor regiónov si vybojoval účasť v pléne konferencie, zatiaľ však nie je aktívny pri mobilizácii regionálnych a miestnych samospráv v prospech CoFoE. Pre miestne a regionálne samosprávy by nebolo ťažké zorganizovať zasadnutia o konferencii alebo odkázať na ňu na svojich webových stránkach, upozornil Castaldi. To platí aj pre Európsky hospodársky a sociálny výbor, zastupujúci zamestnávateľov a odbory.



Castaldi tvrdí, že zodpovednosť nesú aj proeurópske strany. Ani tie nevyzvali svoje miestne, regionálne či národné pobočky, aby organizovali podujatia a prediskutovali s občanmi svoju víziu budúcnosti Európy. Netlačia ani na národné vlády, aby do diskusie mobilizovali univerzity, školy, miestne samosprávy a občiansku spoločnosť.



Jedným z dôvodov tejto nečinnosti je podľa Castaldiho strach politikov z nacionalistov, ale aj obavy, že občania budú žiadať vytvorenie vlastných finančných zdrojov EÚ a zrušenie veta pri rozhodovaní v Rade EÚ, aby Európa mohla čeliť veľkým výzvam, ako sú klimatické zmeny, digitálna a zelená transformácia či zhoršujúce sa geopolitické krízy vo svete.



Castaldi upozornil, že EÚ musí byť "úplne federalizovaná", lebo je síce ekonomickým gigantom, ale "politickým trpaslíkom a vojenským červom – a to preto, lebo suverenita v týchto oblastiach zostala národná".











(spravodajca TASR Jaromír Novak)