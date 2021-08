Castex: Francúzski zdravotníci, ktorí sa nezaočkujú, budú sankciovaní

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel/Paríž 26. augusta (TASR) - Francúzsky premiér Jean Castex vo štvrtok v rozhovore pre francúzsku rozhlasovú stanicu RTL upozornil, že zdravotnícky personál, ktorý nebude do 15. septembra zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19, bude vystavený sankciám.Premiér tento krok odôvodnil zvýšením počtu infikovaných ľudí na jednotkách intenzívnej starostlivosti.odkázal Castex v rozhovore pre RTL s odkazom na prípad ošetrovateľského domu, v ktorom boli ľudia vo vyššom veku infikovaní zdravotníckym personálom.dodal premiér.Šéf francúzskej vlády v tejto súvislosti uviedol, že termín stanovený na 15. septembra pre povinné zaočkovanie zdravotníckeho personálu a ďalších profesijných kategórií v priamom styku so zraniteľnými osobami urýchlil očkovaciu kampaň v krajine.vysvetlil Castex.Premiér pre RTL zároveň uviedol, že tretia dávka proticovidových vakcín, ktorá bola schválená pre osoby nad 65 rokov a osoby s vysokým rizikom infekcie koronavírusom, sa začne podávať od 12. septembra. Ostatné skupiny ľudí s nárokom na tretiu dávku sa budú mať možnosť zaprogramovať na ňu od začiatku septembra. Musia však dodržať odporúčanie, že medzi druhou a treťou vakcínou musí uplynúť najmenej šesť mesiacov.Vo Francúzsku je od augusta v reštauráciách, baroch, divadlách či prostriedkoch diaľkovej dopravy povinné preukazovať sa covidpasom potvrdzujúcim očkovanie, čerstvý negatívny test alebo prekonanie ochorenia. Premiér vo štvrtok vylúčil, že vláda sa rovnakú povinnosť chystá uložiť firmám pre ich zamestnancov.Podľa jeho slov sa covidpasy ukázali ako účinný nástroj, ale prioritou v boji proti covidu musí zostať očkovanie. Ocenil preto, že očkovanie sa týka aj detí vo veku od 12 do 17 rokov, a zdôraznil, že vakcíny sa nebudú podávať deťom mladším ako 12 rokov. Vyjadril tiež presvedčenie, že nový školský rok sa začne bez problémov, pričom aj naďalej budú povinné ochranné rúška v triedach, a nevylúčil častejšie používanie rýchlotestov v školách, aby sa zabránilo vzniku nových ohnísk vírusu.(spravodajca TASR Jaromír Novak)