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Časti Austrálie zaznamenali najteplejšiu zimu od začiatku meraní
V celej krajine dosahovala podľa správy priemerná teplota 1,45 stupňa Celzia nad priemerom rokov 1961 až 1990, čo je tretia najvyššia hodnota pre toto ročné obdobie.
Autor TASR
Sydney 1. septembra (TASR) - Kým Európa má za sebou mimoriadne horúce leto, Austrália hlási v rovnakom období rekordne teplú zimu. Štáty Viktória, Nový Južný Wales a Tasmánia zaznamenali najteplejšiu zimu od začiatku meraní v roku 1910, oznámil v utorok federálny Meteorologický úrad (BoM). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
V celej krajine dosahovala podľa správy priemerná teplota 1,45 stupňa Celzia nad priemerom rokov 1961 až 1990, čo je tretia najvyššia hodnota pre toto ročné obdobie.
Takmer jarné teploty zažilo často Sydney na východnom pobreží. Priemerná teplota tam bola 15,3 stupňa Celzia. Doterajší rekord 15 stupňov je z roku 2013. Nezvyčajne vysoké hodnoty zaznamenali aj Melbourne a hlavné mesto Canberra.
Podľa meteorológov by nadpriemerné teploty mali pretrvať počas nadchádzajúcej austrálskej jari. Ovplyvní ich aj zosilnený klimatický jav El Niňo, ktorý pravdepodobne dosiahne vrchol koncom tamojšej jari alebo v lete.
Neobvykle mierna zima má dôsledky na životné prostredie, mnohé ekosystémy a živočíchy, ktoré sú odkázané na chladnejšie teploty, citoval denník The Guardian klimatologičku Sarah Perkinsovú-Kirkpatrickovú z Austrálskej národnej univerzity.
Malé množstvá snehu ovplyvňujú aj cestovný ruch. Lyžiarske strediská vo Viktórii a Novom Južnom Walese museli v tejto sezóne predčasne uzavrieť. „Sneh je v Austrálii pomerne zriedkavý a keď teploty v zime stúpnu o niekoľko stupňov, sme väčšinu času nad bodom mrazu,“ uviedla vedkyňa.
V celej krajine dosahovala podľa správy priemerná teplota 1,45 stupňa Celzia nad priemerom rokov 1961 až 1990, čo je tretia najvyššia hodnota pre toto ročné obdobie.
Takmer jarné teploty zažilo často Sydney na východnom pobreží. Priemerná teplota tam bola 15,3 stupňa Celzia. Doterajší rekord 15 stupňov je z roku 2013. Nezvyčajne vysoké hodnoty zaznamenali aj Melbourne a hlavné mesto Canberra.
Podľa meteorológov by nadpriemerné teploty mali pretrvať počas nadchádzajúcej austrálskej jari. Ovplyvní ich aj zosilnený klimatický jav El Niňo, ktorý pravdepodobne dosiahne vrchol koncom tamojšej jari alebo v lete.
Neobvykle mierna zima má dôsledky na životné prostredie, mnohé ekosystémy a živočíchy, ktoré sú odkázané na chladnejšie teploty, citoval denník The Guardian klimatologičku Sarah Perkinsovú-Kirkpatrickovú z Austrálskej národnej univerzity.
Malé množstvá snehu ovplyvňujú aj cestovný ruch. Lyžiarske strediská vo Viktórii a Novom Južnom Walese museli v tejto sezóne predčasne uzavrieť. „Sneh je v Austrálii pomerne zriedkavý a keď teploty v zime stúpnu o niekoľko stupňov, sme väčšinu času nad bodom mrazu,“ uviedla vedkyňa.