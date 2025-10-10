< sekcia Zahraničie
Časti Kyjeva zostali po masívnom ruskom útoku bez elektriny a vody
V dôsledku ruských útokov došlo vo východnej časti Kyjeva aj k výpadkom dodávok elektriny a vody, potvrdil starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko.
Autor TASR
Kyjev 10. októbra (TASR) - Viacero explózií otriaslo v noci na piatok ukrajinským hlavným mestom Kyjev. Tamojšie letectvo upozornilo, že metropola je terčom „masívneho“ ruského útoku, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa reportéra tejto francúzskej agentúry bolo v ukrajinskom hlavnom meste počuť aj zvuk dronov. Ukrajinské letectvo spresnilo, že Rusko útočilo na Kyjev dronmi i balistickými raketami, a vyzvalo obyvateľov, aby zostali v úkrytoch.
V dôsledku ruských útokov došlo vo východnej časti Kyjeva aj k výpadkom dodávok elektriny a vody, potvrdil starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko.
“Ľavý breh hlavného mesta je bez elektriny. Problémy sú aj s dodávkami vody,“ uviedol Kličko na platforme Telegram. Ako dodal, zranenia utrpelo najmenej päť ľudí, ktorí boli prevezení do nemocnice.
Ukrajinská ministerka pre energetiku Svitlana Grynčuková predtým uviedla, že ruské jednotky „masívne útočia“ na energetickú sieť krajiny.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pritom len deň predtým obvinil Moskvu, že takýmito útokmi zasieva „chaos“, pripomína AFP.
Rusko v noci na piatok útočilo aj na Záporožskú oblasť na východe Ukrajiny. Najmenej sedem dronových útokov si vyžiadalo troch zranených, uviedol šéf tamojšej vojenskej správy Ivan Fedorov.
