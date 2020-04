Časti slumu Dháráví v meste Bombaj po dvoch úmrtiach uzavreli

Bombaj 3. apríla (TASR) - Indická polícia uzavrela v piatok časti slumu Dháráví v meste Bombaj po tom, ako tam zaznamenali dve úmrtia na následky ochorenia COVID-19, informovala agentúra AFP.



India podľa AFP zatiaľ zaznamenala 2300 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 56 úmrtí. Dve úmrtia a ďalšia nakazená osoba v slume Dháráví však podľa úradov "bijú na poplach".



Koronavírus sa podľa expertov môže veľmi rýchlo šíriť v slumoch, kde je prakticky nemožné dodržiavať opatrenia týkajúce sa udržiavania odstupu a izolácie.



Úrady zriadili osem karanténnych oblastí v Dháráví, kde žije a pracuje približne milión ľudí v stiesnených podmienkach svojich chatrčí, bytov a malých tovární.



Ľudí z týchto budov umiestnili do domácej karantény a celú oblasť uzavreli, aby sa do nej nemohli dostať iné osoby. Takisto zaviedli opatrenia v oblasti obmedzenia kontaktu a dezinfikovali budovy a okolité oblasti. Ľudia zo slumu podľa úradov pravidlá dodržiavajú a spolu so svojimi deťmi sa zdržiavajú doma.



Na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus SARS-CoV-2, tam bol v stredu pozitívne testovaný 56-ročný muž. Zomrel v rovnaký deň - počas prevozu do nemocnice. Muž podľa úradov nebol v ostatnom čase v zahraničí a neprišiel do styku so žiadnou nakazenou osobou. Predtým však mal zdravotné problémy s obličkami.



Druhá 51-ročná obeť, ktorá v Dháráví pracovala, zomrela vo štvrtok. Koronavírusom sa nakazil aj jeden lekár, ktorý v tejto štvrti žil i pracoval.



V slume Dháráví žije približne milión obyvateľov a podľa Svetového ekonomického fóra (WEF) je tamojšia hustota obyvateľstva 270.000 ľudí na kilometer štvorcový.