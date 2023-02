Časti Ukrajiny posilňujú opatrenia v súvislosti s výročím invázie

Kyjev 22. februára (TASR) - Vo viacerých častiach Ukrajiny bude v nadchádzajúcich dňoch posilnená bezpečnosť z dôvodu nadchádzajúceho prvého výročia ruskej invázie na Ukrajinu, ktoré by mohlo spôsobiť eskaláciu ruských útokov. TASR o tom píše na základe stredajšej správy stanice CNN citujúcej z vyjadrení miestnych úradov.



Posilnené bezpečnostné opatrenia majú byť od 23. do 25. februára zavedené v Chersonskej oblasti, a to v súvislosti s "možnou eskaláciou nepriateľských akcií", informovala v stredu miestna vojenská správa. Väčšina z verejných úradov, s výnimkou zariadení kritickej infraštruktúry, má byť zatvorená a fungovať len na diaľku.



Obmedzené budú v tejto oblasti aj dodávky humanitárnej pomoci či hotovostné platby na poštách. Policajné hliadky budú posilnené na miestach, kde by mohlo dôjsť k vytváraniu davov.



Takzvané centrá nezlomnosti, kde sa ľudia môžu prísť zohriať, ako aj dobiť si mobily a ďalšie zariadenia, však budú fungovať nepretržite. "Vyzývame vás, aby ste v tejto dobe dbali na svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojej rodiny," dodala vojenská správa.



Bezpečnostné opatrenia budú od 23. do 24. februára posilnené aj vo východoukrajinskom meste Charkov, informoval v stredu tamojší starosta Ihor Terechov. Ľuďom podľa vlastných slov odkázal, že ak sa boja ísť do práce, môžu robiť na diaľku.



Kyjev ešte v utorok odporučil školám v krajine, aby od 22. do 24. februára pristúpili k tzv. diaľkovému vyučovaniu a to práve z dôvodu hroziacich ruských útokov pri príležitosti výročia invázie.