Cavoli: Nedodanie pomoci Ukrajine prinesie prevahu Ruska až 10:1

Washington 11. apríla (TASR) – Ak USA čoskoro nedodajú Ukrajine podporu v podobe munície a zbraní, Rusko do niekoľkých týždňov získa nad ukrajinskými jednotkami prevahu až 10:1. V stredu to v americkom Kongrese vyhlásil generál Christopher Cavoli, hlavný veliteľ Velenia americkej armády v Európe (EUCOM). TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Pred Kongresom okrem Cavoliho svedčila aj Celeste Wallanderová, zástupkyňa ministra obrany pre bezpečnosť. Kongres má počas nasledujúcich týždňoch rozhodnúť o poslaní podpory Ukrajine, neexistuje však záruka, že schválenie pomoci príde včas.



"(Ukrajinská armáda) je v súčasnosti v porovnaní s ruskou v nevýhode 5:1. To znamená, že Rusko vypáli päť delostreleckých granátov, kým Ukrajina môže vypáliť iba jeden. O niekoľko týždňov sa to zvýši na 10:1. Nehovoríme o mesiacoch a nehovoríme hypoteticky," vyhlásil Cavoli.



Generál označil dodávky 155-milimetrovej munície za životne dôležité a delostrelectvu pripísal najväčší podiel na stratách v každom konflikte. Ak by Ukrajine munícia došla, leví podiel by na tom malo zastavenie dodávok zo strany USA, dodal Cavoli.



"Ich schopnosť brániť územie a vzdušný priestor, ktorý práve držia, sa bez našich dodávok môže veľmi rýchlo znížiť a aj sa zníži," uviedol generál.



Schválenie dodávky pomoci komplikuje situácia v Snemovni reprezentantov, kde majú väčšinu republikáni. Jej predseda Mike Johnson sa usiluje nájsť spôsob, ako dodávku pomoci schváliť, čelí však odporu z radov republikánov, ktorí schválenie dodávok munície a zbraní odmietajú údajne pre obavy z jej nedostatku pre potreby USA.



Johnson navyše čelí hrozbe odvolania z postu predsedu, z ktorého ho chce zosadiť ultrapravicové krídlo republikánov na čele s Marjorie Taylor Greenovou.