Čavušoglu je za medzinárodné sily na ochranu palestínskych civilistov

Dym stúpa po izraelskom leteckom útoku na budovu, v ktorej sídlia viaceré zahraničné médiá, vrátane agentúry The Associated Press (AP) v Gaza City, v pásme Gazy 15. mája 2021. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke pápež František 4. apríla 2021. Foto: TASR/AP

Jeruzalem/Ankara/Vatikán/Berlín 16. mája (TASR) - Turecko navrhlo vytvorenie medzinárodných síl, ktoré by chránili palestínskych civilistov. Tieto sily musia mať vojenskú a finančnú podporu zainteresovaných krajín, uviedol v nedeľu turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu vo vystúpení na mimoriadnom virtuálnom rokovaní šéfov diplomacií krajín Organizácie islamskej spolupráce (OIC).Čavušoglu podľa agentúry TASS poukázal na to, že medzinárodné spoločenstvo je zodpovedné za zaistenie bezpečnosti palestínskeho civilného obyvateľstva a dôležitú časť tejto zodpovednosti nesie práve OIC." vyzval Čavušoglu. Podľa neho teraz ""." povedal Čavušoglu.Od pondelka 10. mája, keď vypukli najvážnejšie boje medzi Izraelom a palestínskymi militantmi od roku 2014, prišlo podľa ministerstva zdravotníctva v pásme Gazy o život najmenej 188 Palestínčanov vrátane 55 detí a 33 žien a vyše 1200 utrpelo zranenia. Izrael hlásil desať mŕtvych vrátane dvoch detí.Podľa generálmajora Oriho Gordina od pondelka vystrelili militantní Palestínčania z pásma Gazy smerom na Izrael asi 3000 rakiet, čo je vyššia intenzita ako počas eskalácie situácie v novembri 2019 (570 rakiet počas troch dní) a počas vojny s libanonským hnutím Hizballáh v roku 2006 (4500 rakiet počas 19 dní).Nedeľa bola zatiaľ najkrvavejším dňom v najnovšej špirále násilia, keď pri zásahoch troch budov zahynulo v Gaze najmenej 33 ľudí. Uviedla to agentúra AP s odvolaním sa na zdravotnícke zdroje. Medzi zabitými je i 12 žien a osem detí, ďalších 50 ľudí bolo pri útokoch zranených. Záchranné práce stále prebiehajú.Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyzval v nedeľu na ukončenie násilia na Blízkom východe a obnovenie rozhovorov medzi Izraelom a Palestínčanmi." uviedol Maas na Twitteri.Za "" označil pápež František v nedeľu po poludňajšej modlitbe stratu nevinných životov v dôsledku násilností medzi Izraelom a Palestínčanmi. "" cituje pápeža Vatikánsky rozhlas.