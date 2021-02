Čavušoglu: Maďarsko je strategickým spojencom Turecka

Budapešť 25. februára (TASR) - Maďarsko je strategickým spojencom Turecka, s ktorým priebežne rozvíja vzťahy v rámci bezpečnostnej politiky i ďalších oblastí. Povedal to vo štvrtok v Budapešti turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu po schôdzke so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom.



Podľa agentúry MTI Čavušoglu pripomenul, že Maďarsko je pozorovateľom v Turkickej rade, v ktorej aktuálne preberá Turecko predsedníctvo od Azerbajdžanu. "Na tento summit by sme chceli pozvať premiéra Viktora Orbána i Pétera Szijjártóa," dodal.



Turecký minister podotkol, že s Maďarskom je príkladná spolupráca aj v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Na jej začiatku Turecko potrebovalo isté farmaceutické suroviny, ktoré Budapešť ochotne poskytla, spresnil.



Szijjártó povedal, že očkovacie látky proti koronavírusu budú potrebné ešte roky. "V Turecku prebieha 17 programov vývoja vakcíny. V jednom prípade sú už na konci druhej fázy klinických testov a Maďarsko sa môže zúčastniť na tretej fáze," konštatoval šéf maďarskej diplomacie.



Ministri hovorili okrem bezpečnostnej politiky aj o spolupráci v oblastiach ochrany zdravia, ekonomiky a energetiky.



Szijjártó adresoval politikom Európskej únie výzvu, aby svoju kritiku voči Turecku formulovali s vedomím toho, že v tejto krajine žijú štyri milióny utečencov, ktorí ak sa vydajú smerom na západ, bude mať Európa problémy, a to aj z hľadiska rizika šírenia nákazy.





Spravodajca TASR Ladislav Vallach