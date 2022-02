Turecko: Ruským lodiam nemôžeme obmedziť plavbu cez Bospor a Dardanely

Ankara 25. februára (TASR) - Turecko nemôže uzavrieť úžiny Bospor a Dardanely pre ruské lode. V rozhovore pre piatkové vydanie denníka Hürriyet to uviedol turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu. Šéf tureckej diplomacie sa odvolal na Konvenciu Montreux, ktorá zaručuje návrat lodí na domovskú základňu a zároveň zabezpečuje voľné cesty cez Bospor a Dardanely pre obchodné lode všetkých krajín, a to v mieri aj vo vojne.



Ukrajinský veľvyslanec v Ankare vo štvrtok uviedol, že Kyjev požiadal Ankaru, aby pre ruské lode uzavrela námorné trasy v Čiernom mori a prejavila tak solidaritu s Ukrajinou.



Čavušoglu však povedal, že ruským lodiam bude aj v prípade vojny stále umožnené vrátiť sa do svojich domovských prístavov. Jedinou výnimkou by podľa neho bolo, že by sa Turecko cítilo byť ohrozené.



Šéf tureckej diplomacie v rozhovore odmietol odpovedať na otázku, či Turecko plánuje zaviesť sankcie voči Moskve.



"Vždy sme hovorili, že sankcie v zásade neriešia žiadne problémy," uviedol Čavušoglu pre Hürriyet.



Agentúra DPA v súvislosti s požiadavkou Kyjeva o uzavretie námorných trás uviedla, že Kyjev sa tým zrejme snažil zabrániť Rusku vyslať do Čierneho mora ďalšie vojnové lode. V uplynulých týždňoch však už cez Bospor priplávalo Čierneho mora množstvo ruských vojnových lodí.



Turecko je členom Severoatlantickej aliancie (NATO). S Ruskom má však úzke hospodárske vzťahy.