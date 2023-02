Čavušoglu sa poďakoval Szijjártóovi za pomoc Maďarska po zemetrasení

Budapešť/Ankara 27. februára (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu sa po rokovaní so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom v Ankare v pondelok poďakoval za pomoc, ktorú Maďarsko poskytlo Turecku po ničivých zemetraseniach. Informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na videozáznam tlačovej konferencie, ktorý zverejnil Szjjártó na Facebooku.



Szijjártó pripomenul, že do Turecka priviezli ďalšiu pomoc vo forme celkovo desiatich ton liekov, 500 táborových lôžok, 1500 prikrývok, 600 spacích vakov a 2000 infúznych zariadení, aby turecká vláda dokázala poskytnúť dočasné prístrešie ľuďom, ktorí prišli o domov.



Čavušoglu zdôraznil, že medzi Tureckom a Maďarskom existujú dôležité historické vzťahy, ktoré sú mimoriadne.



Turecký minister pripomenul, že počas jeho návštevy v Budapešti – ešte pred zemetrasením – sa so Szijjártóom dohodli na vytvorení strategického partnerstva, ktorého detaily teraz spresňujú pracovníci ministerstva zahraničných vecí, a čoskoro bude podpísaná dohoda, na základe ktorej bude vzájomná spolupráca rozšírená.



K dvojstrannému strategickému partnerstvu šéf maďarskej diplomacie povedal, že energetická bezpečnosť Maďarska by nebola možná bež plynovodu Turecký prúd, prostredníctvom ktorého je v krajine pokrytá väčšina spotreby plynu.



"Navyše, budúce plány diverzifikácie energií, ktoré rátajú so začlenením Azerbajdžanu, by bez Turecka nefungovali," podčiarkol Szijjártó.



Čavušoglu pripomenul, že 29. marca má navštíviť Ankaru maďarská prezidentka Katalin Nováková.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)