Čavušoglu: Stretnutie Kulebu s Lavrovom bolo zložité, ale civilizované

Antalya 10. marca (TASR) - Štvrtkové stretnutie ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom v Turecku bolo napriek všetkým ťažkostiam štátnické a civilizované a nikto počas neho nezvyšoval hlas. Najdôležitejším výsledkom rozhovorov bolo samotné nadviazanie kontaktu. Na tlačovej konferencii to uviedol turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu, ktorý bol na rokovaniach prítomný. TASR informácie prevzala od agentúr Anadolu, AFP a Reuters.



"Táto vojna nemá víťaza a porazenými sú nevinní civilisti," vyhlásil Čavušoglu. Minister dodal, že počas rokovania v Antalyi obom stranám prízvukoval, že "humanitárne koridory na Ukrajine by mali zostať otvorené bez akýchkoľvek prekážok".



Šéf tureckej diplomacie zopakoval, že jedným z bodov schôdzky bolo vytvoriť podmienky pre prípadné vrcholové stretnutie medzi šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Čavušoglu povedal, že Kuleba opätovne potvrdil, že prezident Zelenskyj je pripravený na stretnutie s Putinom. Lavrov podľa Čavušogla odpovedal, že Putin v "zásade nie je proti".



"Toto stretnutie bolo dôležitým začiatkom. Nikto by nemal očakávať zázraky od jedného stretnutia," dodal šéf tureckej diplomacie.



Dmytro Kuleba po rokovaní uviedol, že "základným odkazom od Lavrova bolo, že (Rusi) budú pokračovať v agresii, kým Ukrajina nesplní ich požiadavky".



Sergej Lavrov na separátnej tlačovej konferencii povedal, že ruská "špeciálna operácia" na Ukrajine bude pokračovať a že stratégia ruského prezidenta Vladimira Putina "ide podľa plánu".