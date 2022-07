Čavušoglu: Turecko nepotrebuje súhlas na ofenzívu voči Kurdom v Sýrii

Ankara 21. júla (TASR) - Turecko vo štvrtok vyhlásilo, že nepotrebuje súhlas žiadnej krajiny na to, aby spustilo novú vojenskú ofenzívu voči kurdským bojovníkom v Sýrii. Agentúra AFP píše, že turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu sa takto vyjadril dva dni po summite v Teheráne, na ktorom Irán aj Rusko apelovali na Ankaru, aby nepristúpila k novej ofenzíve na poloautonómnych kurdských územiach na severovýchode Sýrie.



"Vymenili sme si názory, avšak na naše vojenské operácie sme si nikdy nepýtali povolenie a nikdy tak ani nespravíme," povedal Čavušoglu v rozhovore odvysielanom v televízii. "V boji proti terorizmu si od nikoho nebudeme pýtať povolenie," zdôraznil s tým, že k začiatku ďalšej ofenzívy môže dôjsť jedného dňa náhle.



AFP konštatuje, že by išlo už o piatu takúto ofenzívu od roku 2016. Cieľom týchto útokov zo strany Turecka boli kurdskí bojovníci, ako aj džihádisti zo skupiny Islamský štát.



Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi povedal, že nová turecká ofenzíva proti Kurdom v Sýrii by regiónu uškodila. Šéf Kremľa Vladimir Putin po utorkovom stretnutí uviedol, že medzi Moskvou a Ankarou ohľadom Sýrie stále panujú nezhody. Na zdržanlivosť v tejto záležitosť vyzval Turecko, ktoré je členom NATO, aj Washington.



V občianskej vojne v Sýrii sa Turecko postavilo na stranu povstalcov bojujúcich proti vláde prezidenta Bašára Asada, zatiaľ čo Irán a Rusko podporili sýrsku vládu.