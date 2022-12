Čavušoglu viní Rusko a USA z nesplnenia sľubov týkajúcich sa Kurdov

Ankara 2. decembra (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v piatok vyhlásil, že Spojené štáty a Rusko nesplnili svoje sľuby o "vyčistení" hranice Sýrie s Tureckom od kurdských militantov, čo Ankaru prinútilo, aby tam vojensky zasiahla.



Vo svojom prejave na fóre pre dialóg v Stredomorí, ktoré sa koná v Ríme, Čavušoglu podľa agentúry AP uviedol, že Turecko sa snaží o zmierenie so sýrskou vládou, aby takto uľahčilo návrat utečencov, spoluprácu v boji proti extrémistom i ukončenie konfliktu v Sýrii.



AP objasnila, že Čavušoglu mal na mysli samostatné dohody uzavreté s Moskvou a Washingtonom v roku 2019, na základe bolo dohodnuté, že tieto krajiny vytlačia sýrskych kurdských bojovníkov zo širokého pásma územia južne od hraníc s Tureckom.



"Musíme pokračovať v našej operácii na vyčistenie týchto oblastí od teroristov a teroristických organizácií," povedal v piatok turecký minister.



Turecko od roku 2016 podniklo sériu vpádov na územie Sýrie, kde už ovláda časti územia na jej severe.



Moskva aj Washington, ktoré majú v severnej Sýrii svoje jednotky, už vyjadrili nesúhlas s možnou novou tureckou inváziou.



Turecko, ktoré sa kedysi usilovalo o zosadenie sýrskeho prezidenta Bašára Asada a vo vojne v Sýrii výrazne podporuje opozíciu, nedávno vyhlásilo, že je otvorené dialógu a zmiereniu s Damaskom. Tureckí a sýrski bezpečnostní predstavitelia v tomto kontexte viedli sériu rozhovorov.



Čavušoglu povedal, že Turecko sa musí spoločne so sýrskou vládou postarať o "dobrovoľný, bezpečný a dôstojný návrat" časti z 3,6 milióna Sýrčanov, ktorí v Turecku našli útočisko pred vojnou vo svojej vlasti.



Šéf tureckej diplomacie tiež zdôraznil nutnosť spolupracovať so Sýriou v boji proti teroristickým organizáciám. Vyjadril nádej, že sýrsky režim pochopí, že "bez takéhoto zmierenia nebude v krajine trvalý mier a stabilita."