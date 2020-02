Čavušoglu:Iné názory na Sýriu by nemali ovplyvniť rusko-turecké vzťahy

Ankara/Mníchov 15. februára (TASR) - Rozdiely medzi Tureckom a Ruskom týkajúce sa Sýrie by podľa Ankary "nemali ovplyvniť" vzťahy týchto dvoch krajín. Po rokovaniach ministrov zahraničných vecí Turecka a Ruska na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii o tom v sobotu informovali turecké médiá, píše agentúra AFP.



"Rozdiely v názoroch na Sýriu by nemali ovplyvniť vzťahy medzi Tureckom a Ruskom. Situácia v Idlibe neovplyvní dohodu S-400," citovala televízia NTV vyhlásenie šéfa tureckej diplomacie Mevlüta Čavušogla.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v sobotu v rámci Mníchovskej bezpečnostnej konferencie bilaterálne rokoval s tureckým partnerom Čavušoglom, informovali agentúry AFP a TASS. Témou stretnutia bola situácia v sýrskej provincii Idlib.



"Nemôžeme meniť naše zásadné postoje a politiky z dôvodu občasných nezhôd s jednou alebo druhou krajinou. Nesmieme pripustiť, aby problémy v Sýrii narušili našu spoluprácu a vzťahy," povedal Čavušoglu podľa agentúry TASS.



Ankara sa na nákupe ruského systému protivzdušnej obrany S-400 s Moskvou dohodla ešte vlani. Tento krok znepokojil spojencov Turecka v rámci Severoatlantickej aliancie a zvýšil riziko zavedenia sankcií zo strany Spojených štátov.



Turecká delegácia by podľa Čavušogla mala v rokovaniach o situácii v Idlibe pokračovať s ruskou stranou v pondelok na stretnutiach počas návštevy Moskvy.