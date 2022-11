Čavušoglu:Švédsko,Fínsko nesplnili všetky záväzky pred vstupom do NATO

Istanbul 3. novembra (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu vo štvrtok vyhlásil, že Švédsko a Fínsko ešte nesplnili všetky záväzky vyplývajúce z dohody, ktorou sa schvaľujú ich žiadosti o vstup do NATO, a musia ešte prijať konkrétne kroky.



Čavusoglu, ktorý vystúpil v Istanbule na tlačovej konferencii spolu s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, súčasne uviedol, že Turecko zaznamenalo, že nová švédska vláda pod vedením premiéra Ulfa Kristerssona zaujala rozhodný prístup k plneniu záväzkov súvisiacich s členstvom v aliancii.



Turecko na konci júna podpísalo so Švédskom a Fínskom memorandum, ktoré malo odblokovať vstup oboch severských krajín do NATO, ktorý blokovala práve Ankara.



V tomto dokumente sa obe škandinávske krajiny zaviazali k užšej spolupráci s Tureckom v boji proti terorizmu. Od toho si tureckí predstavitelia okrem iného sľubovali vydanie 33 ľudí, medzi ktorými sú aj príslušníci údajných teroristických organizácií.



Ankara medzi ne radí napríklad kurdské Ľudové obranné jednotky (YPG) v Sýrii, organizáciu duchovného Fethullaha Gülena či Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je tiež na zozname teroristických skupín v USA a EÚ.



Na základe tohto memoranda Turecko - členský štát NATO - zrušilo veto žiadostí Švédska a Fínska o vstup do transatlantickej bezpečnostnej aliancie.



Obe škandinávske krajiny požiadali o vstup do NATO v reakcii na vojnu rozpútanú Ruskom na Ukrajine. Turecko však požadovalo dodatočné záruky vrátane tej, že nebudú poskytovať útočisko kurdským militantom. Tých vláda v Ankare označuje za teroristov.