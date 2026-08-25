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CBS News: Šéf americkej CIA pricestoval na tajnú návštevu Moskvy
Ide zrejme o prvú Ratcliffeovu cestu do Moskvy, hoci so svojimi ruskými náprotivkami už predtým udržiaval kontakty.
Autor TASR
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Moskva 25. augusta (TASR) - Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe pricestoval na tajnú návštevu Moskvy, informovala v utorok televízia CBS News s odvolaním sa na svoje zdroje. Správu priniesla po tom, čo na moskovskom medzinárodnom letisku Vnukovo pristálo americké vojenské transportné lietadlo používané vzdušnými silami USA, píše TASR.
Ide zrejme o prvú Ratcliffeovu cestu do Moskvy, hoci so svojimi ruskými náprotivkami už predtým udržiaval kontakty. CIA sa podieľala na niekoľkých výmenách väzňov v uplynulom období, napríklad na prepustení americko-ruskej občianky Ksenie Karelinovej, ktoré Ratcliffe osobne vyjednal.
Služba sa podieľala aj na výmene väzňov v roku 2024, pri ktorej bol prepustený novinár amerického denníka Wall Street Journal Evan Gershkovich či bývalý príslušník americkej námornej pechoty Paul Whelan.
Bývalý šéf CIA William Burns navštívil Moskvu v novembri 2021. Rokoval vtedy s viacerými vysokopostavenými ruskými predstaviteľmi vrátane prezidenta Vladimira Putina, pričom ho varoval pred napadnutím Ukrajiny.
Ide zrejme o prvú Ratcliffeovu cestu do Moskvy, hoci so svojimi ruskými náprotivkami už predtým udržiaval kontakty. CIA sa podieľala na niekoľkých výmenách väzňov v uplynulom období, napríklad na prepustení americko-ruskej občianky Ksenie Karelinovej, ktoré Ratcliffe osobne vyjednal.
Služba sa podieľala aj na výmene väzňov v roku 2024, pri ktorej bol prepustený novinár amerického denníka Wall Street Journal Evan Gershkovich či bývalý príslušník americkej námornej pechoty Paul Whelan.
Bývalý šéf CIA William Burns navštívil Moskvu v novembri 2021. Rokoval vtedy s viacerými vysokopostavenými ruskými predstaviteľmi vrátane prezidenta Vladimira Putina, pričom ho varoval pred napadnutím Ukrajiny.