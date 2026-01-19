< sekcia Zahraničie
CBS odvysielala pôvodne stiahnutú reportáž o Trumpových deportáciách
Reportáž sa venuje notoricky známej väznici CECOT v Salvádore, kam USA bez súdneho konania deportovali stovky prevažne venezuelských migrantov.
Autor TASR
Washington 19. januára (TASR) - Americká televízia CBS News odvysielala v nedeľu reportáž o deportáciách administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorú v decembri náhle stiahli z programu „60 Minutes“. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Reportáž sa venuje notoricky známej väznici CECOT v Salvádore, kam USA bez súdneho konania deportovali stovky prevažne venezuelských migrantov a ktorú ľudskoprávne organizácie odsúdili pre jej kruté podmienky.
Odvysielať ju pôvodne plánovali 21. decembra, no stiahli ju na poslednú chvíľu. Šéfredaktorka CBS News Bari Weissová argumentovala, že v nej absentovali „argumenty vlády“, vyžaduje si dodatočné spravodajstvo a bude uvedená neskôr.
„V minulom roku Trumpova administratíva deportovala stovky Venezuelčanov do Salvádora, krajiny, s ktorou väčšina z nich nemala žiadne väzby, s tvrdením, že sú teroristi,“ uviedla CBS News na úvod reportáže.
Novinárka Sharyn Alfonsiová v nej hovorí s dvoma Venezuelčanmi, ktorí sa neskôr dostali na slobodu. Podmienky vo väznici v meste Tecoluca opísali ako brutálne a podľa ich slov tam dochádzalo k mučeniu. Reportáž podľa Reuters otvára otázky o tom, ako Spojené štáty charakterizovali deportovaných Venezuelčanov.
Alfonsiová sa v reportáži nezmienila o svojom spore s Weissovou. Tá sa šéfredaktorkou CBS News stala v októbri minulého roka, keď materská spoločnosť stanice Paramount Skydance kúpila internetový portál Free Press, ktorý Weissová založila. Nikdy predtým neriadila televíznu redakciu ani nevytvárala obsah televíznych novín, niektorí analytici ju preto vnímali ako kontroverznú voľbu.
V decembri po stiahnutí reportáže z vysielania, Alfonsiová kolegom podľa uniknutého e-mailu z relácie „60 Minutes“ povedala, že nešlo o „redakčné, ale o politické rozhodnutie“. Napriek tomu sa reportáž dostala na internet prostredníctvom televízie Global Television, ktorá vysiela „60 Minutes“ v Kanade. Na svojej stránke ju zverejnila ešte pred jej stiahnutím z vysielania.
Základný dej príbehu reportáže sa nezmenil, zahŕňal však vyjadrenia amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť a Bieleho domu, podrobnosti o trestných záznamoch deportovaných a ďalšie informácie o jednej osobe s tetovaním. Neobsahuje napriek odkladu rozhovory s vládnymi predstaviteľmi, hoci o ne Alfonsiová podľa svojich slov niekoľkokrát žiadala.
