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CBS prepustila dlhoročného novinára relácie 60 Minutes
Pelley získal podľa stanice viacero novinárskych ocenení vrátane rekordných 51 cien Emmy.
Autor TASR
Washington 3. júna (TASR) - Americká televízna stanica CBS News v utorok prepustila dlhoročného spravodajcu relácie 60 Minutes Scotta Pelleyho. Podľa agentúry AP sa tak udialo deň po tom, čo Pelley údajne povedal, že šéfredaktorka stanice Bari Weissová „zabíja túto reláciu“ a obvinil nového producenta z toho, že nemá dostatočnú kvalifikáciu na túto pozíciu, píše TASR.
Tento krok podľa americkej tlačovej agentúry ešte viac prehĺbil nepokoj v najvplyvnejšej spravodajskej stanici krajiny, a to len niekoľko dní po zmenách vo vedení. Od októbra 2025, keď Weissová prevzala vedenie spravodajstva CBS, prešla táto stanica viacerými ťažkosťami.
Pelley, ktorý pracoval na relácii 60 Minutes od roku 2004, v pondelok na porade s novým výkonným producentom relácie Nickom Biltonom kritizoval vedenie stanice. Biltona vymenovala do funkcie Weissová minulý týždeň.
Bilton - novinár a filmár bez skúseností v televíznom spravodajstve - v oznámení o ukončení spolupráce obvinil Pelleyho z podniknutia „útoku“ voči nemu.
„Včera ste sa zmocnili môjho prvého stretnutia so zamestnancami, aby ste znevažovali mňa, moje kvalifikácie a moje zámery s pozoruhodnou nezdvorilosťou a pohŕdaním,“ píše sa v oznámení.
Podľa Biltona „okázalé prejavovanie nepriateľstva“ zo strany Pelleyho ukázalo, že tento dlhoročný novinár „nemá záujem prispievať k budúcemu úspechu tejto relácie“.
Denník The Guardian informuje, že Pelley na pondelkovom stretnutí vyhlásil, že Weissová „zabíja 60 Minutes“. „Nemá rada toto miesto. Priviedli ju, aby to tu zabila, a to aj robí,“ povedal.
Pelley vo svojom vyhlásení napísal, že relácia v uplynulom mesiaci „stratila svoju DNA, keď bez udania dôvodov vyhodili celé naše vrcholové vedenie a dvoch z našich najlepších televíznych reportérov.“ Nové vedenie obvinil z toho, že ho žiadali, aby do svojej práce „vniesol klamstvo a zaujatosť“.
„Nový majiteľ našej siete teraz odhadzuje túto legendu bokom, zjavne preto, aby si naklonil chvíľkovú priazeň administratívy (prezidenta Donalda) Trumpa,“ dodal.
Reláciu 60 Minutes po prvý raz vysielali v roku 1968 a je najdlhšie vysielaným programom v hlavnom vysielacom čase v histórii televízie. Jej investigatívna žurnalistika a hlboké rozhovory jej priniesli povesť nekompromisnej žurnalistiky, píše AP. Pelley sa obával, že práve táto vlastnosť relácie je terčom útoku.
Pelley nastúpil do CBS v roku 1989, v rokoch 1997 - 1999 bol hlavným korešpondentom v Bielom dome a v rokoch 2011 - 2017 moderoval večerné správy tejto stanice.
CBS na svojej internetovej stránke opisuje Pelleyho ako jedného z najskúsenejších a najoceňovanejších novinárov súčasnosti, ktorý ako vojnový korešpondent pokrýval Afganistan, Irak, Sýriu, Sudán a Ukrajinu. Jedenásteho septembra 2001 vysielal priamo zo Svetového obchodného centra (WTC) v New Yorku, keď sa zrútila severná veža tohto centra. Na svojom konte má aj rozhovory s prezidentmi Spojených štátov od Georgea H.W. Busha až po Joea Bidena.
Pelley získal podľa stanice viacero novinárskych ocenení vrátane rekordných 51 cien Emmy.
Tento krok podľa americkej tlačovej agentúry ešte viac prehĺbil nepokoj v najvplyvnejšej spravodajskej stanici krajiny, a to len niekoľko dní po zmenách vo vedení. Od októbra 2025, keď Weissová prevzala vedenie spravodajstva CBS, prešla táto stanica viacerými ťažkosťami.
Pelley, ktorý pracoval na relácii 60 Minutes od roku 2004, v pondelok na porade s novým výkonným producentom relácie Nickom Biltonom kritizoval vedenie stanice. Biltona vymenovala do funkcie Weissová minulý týždeň.
Bilton - novinár a filmár bez skúseností v televíznom spravodajstve - v oznámení o ukončení spolupráce obvinil Pelleyho z podniknutia „útoku“ voči nemu.
„Včera ste sa zmocnili môjho prvého stretnutia so zamestnancami, aby ste znevažovali mňa, moje kvalifikácie a moje zámery s pozoruhodnou nezdvorilosťou a pohŕdaním,“ píše sa v oznámení.
Podľa Biltona „okázalé prejavovanie nepriateľstva“ zo strany Pelleyho ukázalo, že tento dlhoročný novinár „nemá záujem prispievať k budúcemu úspechu tejto relácie“.
Denník The Guardian informuje, že Pelley na pondelkovom stretnutí vyhlásil, že Weissová „zabíja 60 Minutes“. „Nemá rada toto miesto. Priviedli ju, aby to tu zabila, a to aj robí,“ povedal.
Pelley vo svojom vyhlásení napísal, že relácia v uplynulom mesiaci „stratila svoju DNA, keď bez udania dôvodov vyhodili celé naše vrcholové vedenie a dvoch z našich najlepších televíznych reportérov.“ Nové vedenie obvinil z toho, že ho žiadali, aby do svojej práce „vniesol klamstvo a zaujatosť“.
„Nový majiteľ našej siete teraz odhadzuje túto legendu bokom, zjavne preto, aby si naklonil chvíľkovú priazeň administratívy (prezidenta Donalda) Trumpa,“ dodal.
Reláciu 60 Minutes po prvý raz vysielali v roku 1968 a je najdlhšie vysielaným programom v hlavnom vysielacom čase v histórii televízie. Jej investigatívna žurnalistika a hlboké rozhovory jej priniesli povesť nekompromisnej žurnalistiky, píše AP. Pelley sa obával, že práve táto vlastnosť relácie je terčom útoku.
Pelley nastúpil do CBS v roku 1989, v rokoch 1997 - 1999 bol hlavným korešpondentom v Bielom dome a v rokoch 2011 - 2017 moderoval večerné správy tejto stanice.
CBS na svojej internetovej stránke opisuje Pelleyho ako jedného z najskúsenejších a najoceňovanejších novinárov súčasnosti, ktorý ako vojnový korešpondent pokrýval Afganistan, Irak, Sýriu, Sudán a Ukrajinu. Jedenásteho septembra 2001 vysielal priamo zo Svetového obchodného centra (WTC) v New Yorku, keď sa zrútila severná veža tohto centra. Na svojom konte má aj rozhovory s prezidentmi Spojených štátov od Georgea H.W. Busha až po Joea Bidena.
Pelley získal podľa stanice viacero novinárskych ocenení vrátane rekordných 51 cien Emmy.