CBS: V Holandsku zomrelo na COVID-19 dvakrát viac ľudí, ako sa tvrdilo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 6. júna (TASR) - Najmenej 40.679 ľudí zomrelo v Holandsku na koronavírus od marca 2020 do januára 2022, vyplýva z najnovších oficiálnych údajov holandského štatistického úradu CBS. Spravodajský server DutchNews.nl v tejto súvislosti upozornil, že ide o takmer dvojnásobnú úmrtnosť pacientov na toto ochorenie oproti údajom zhromažďovaným cez vládny COVID-19 panel. Informuje o tom spravodajca TASR.DutchNews.nl pripomenul, že CBS ako inštitúcia zhromažďuje všetky osvedčenia uvádzajúce príčinu smrti a podľa zozbieraných údajov od marca 2020, keď vypukla epidémia, až do januára 2022 zomrelo v dôsledku ochorenia COVID-19 celkovo 40.679 obyvateľov Holandska. CBS certifikáty o úmrtí pacientov dostáva s istým časovým oneskorením a spracováva ich manuálne, aj preto svoje výsledky prezentuje o niekoľko mesiacov neskôr, než sú zverejňované vládne odhady založené na "".Holandská vláda už uznala, že CBS zaznamenáva najkompletnejšie meranie úmrtnosti občanov krajiny na koronavírus a že je to takmer dvojnásobok čísla udávajúceho úmrtnosť pacientov na COVID-19 (22.325 obetí).Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že mnohé krajiny na celom svete podcenili pravdepodobnú mieru "" úmrtí spojených s COVID-19. Zatiaľ čo na celom svete je doteraz hlásených okolo 5,42 milióna úmrtí na COVID-19, akademici z americkej Cornellovej univerzity v máji tohto roka odhadli, že v dôsledku pandémie koronavírusu pravdepodobne zomrelo až 14,91 milióna ľudí.Podľa upravených údajov, ktoré boli zverejnené v júnovom vydaní časopisu Nature, bolo Holandsko v rokoch 2020 a 2021 na 13. mieste s najvyššou ročnou mierou úmrtnosti na 100.000 ľudí – pred Belgickom, Nemeckom, Švédskom či Francúzskom. Holandská vláda začala vyšetrovať nadmernú úmrtnosť obyvateľstva počas pandémie na podnet poslancov parlamentu.Najnovšia správa CBS o úmrtiach obyvateľov Holandska uvádza, že v máji tohto roka zomrelo 2850 ľudí, čo je o 700 viac, ako by sa normálne očakávalo. Vysoký počet zosnulých bol najmä v domovoch pre seniorov a u osôb starších ako 65 rokov. K tomuto stavu zrejme viedla aj chrípková epidémia, ktorá vypukla v polovici marca.Od polovice apríla sa v Holandsku samotestovanie antigénovými testami stalo normou. Oficiálny PCR test za posledný májový týždeň absolvovalo iba 9990 ľudí. Oficiálne vládne údaje o úmrtí na COVID-19 sú založené na počte infikovaných pacientov, u ktorých bola infekcia potvrdená oficiálnym testom a neskôr zomreli.