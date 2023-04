Cchaj: Taiwan neprestane udržiavať kontakty so svetom

Tchaj-pej 7. apríla (TASR) - Taiwan nepodľahne tlaku a neprestane udržiavať kontakty so svetom. V piatok to vyhlásila taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen po návrate zo zahraničnej cesty, počas ktorej navštívila Guatemalu, Belize a Spojené štáty. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Taiwanská prezidentka povedala, že v zámorí ju privítali nadšene, čo je pre ňu silným posolstvom. "Ukázali sme medzinárodnému spoločenstvu, že zoči-voči tlaku a hrozbám bude Taiwan ešte jednotnejší a nepodľahne potlačovaniu," povedala Cchaj na letisku.



Prezidentka Taiwanu sa v stredu v Kalifornii stretla s predsedom Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Kevinom McCarthym. Schôdzka sa uskutočnila v priestoroch Prezidentskej knižnice Ronalda Reagana v Simi Valley neďaleko Los Angeles.



Čína toto stretnutie odsúdila a avizovala prijatie rozhodných a účinných opatrení na ochranu národnej suverenity a územnej celistvosti.



Peking dodal, že stredajšie stretnutie "hrubo porušilo princíp jednej Číny". Odkazoval tak na princíp, na základe ktorého Čína nedovoľuje krajinám, s ktorými má diplomatické vzťahy, aby udržiavali oficiálne väzby s Taiwanom. Touto politikou sa dlhodobo oficiálne riadi aj Washington. I napriek tomu však Tchaj-peju poskytuje ekonomickú a vojenskú podporu, čo vyvoláva napätie v americko-čínskych vzťahoch.



Čína v reakcii na stredajšiu schôdzku uvalila sankcie voči Prezidentskej knižnici Ronalda Reagana v Kalifornii a ďalším organizáciám so sídlom v Spojených štátoch a Ázii.



Cchaj sa v Spojených štátoch zastavila v rámci svojej cesty do Guatemaly a Belize. Tie patria medzi jedny z mála krajín, s ktorými Taiwan ešte udržuje diplomatické vzťahy.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia i napriek tomu, že má tento ostrov od roku 1949 nezávislú vládu. Komunistická vláda v Pekingu prisľúbila, že jedného dňa získa nad Taiwanom kontrolu, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčila ani použitie sily.