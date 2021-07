CDC: Očkovaní v rizikových oblastiach v USA by mali znova nosiť rúška

Washington 27. júla (TASR) - Obyvatelia Spojených štátov žijúci vo vysoko rizikových oblastiach by mali vo vnútorných priestoroch začať znova nosiť rúška, a to aj v prípade, že sú zaočkovaní proti novému koronavírusu. Oznámilo to v utorok americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), píše agentúra AFP.



"V oblastiach so značnou a vysokou mierou šírenia nákazy CDC odporúča plne zaočkovaným ľuďom nosiť rúška vo verejných vnútorných priestoroch," uviedla riaditeľka CDC Rochelle Walenská.



Túto zmenu v pandemických nariadeniach Walenská zdôvodnila šírením nákazlivejšieho variantu delta, ktorý v USA predstavuje už zhruba 90 percent z nakazených. Varovala, že "v zriedkavých prípadoch môžu byť niektorí očkovaní ľudia infekční a vírus preniesť na iných".



Ešte v máji CDC tvrdilo, že očkovaní vo väčšine prípadov rúška nepotrebujú - s výnimkou verejnej dopravy a nemocníc. Svoje stanovisko však CDC muselo prehodnotiť vzhľadom na aktuálny vývoj situácie.



Na zastavenie šírenia variantu delta CDC odporučí školám prijať univerzálne pravidlá, čo sa týka rúšok, a to pre učiteľov, zamestnancov, študentov a návštevníkov bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní alebo nie, dodala Walenská.



Podľa najnovších údajov CDC sa koronavírus šíri v značnej alebo vysokej miere vo väčšine štátov na juhu USA, zatiaľ čo v častiach krajiny na severovýchode, kde je vysoká miera zaočkovanosti, evidujú mierny výskyt komunitného prenosu nákazy.



AFP pripomína, že značná miera nákazy znamená 50-100 denných prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov za sedem dní a vysoká miera značí viac ako 100 infikovaných na 100.000 obyvateľov.



Zatiaľ čo vakcíny proti covidu používané v súčasnosti dokážu zabrániť hospitalizácii či úmrtiu, častejšie sa objavujú správy o prípadoch nákazy i po absolvovaní kompletného očkovania, čo môže znamenať, že riziko šírenia infekcie je užšie spojené s mierou cirkulácie vírusu v danej komunite.



V júni zaviedol nosenie rúšok opätovne i Izrael, a to len desať dní po ich zrušení. Podobné kroky prijali v USA aj lokálne samosprávy, ako napríklad okres Los Angeles.