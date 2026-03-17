CDU kritizuje spoluprácu svojich členov s AfD v europarlamente
Autor TASR
Brusel 17. marca (TASR) - V rámci nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) silnejú hlasy, ktoré požadujú objasnenie spolupráce jej frakcie v Európskom parlamente (EP) s pravicovými stranami, ako je krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Podľa môjho názoru je potrebné ďalšie, dôkladnejšie objasnenie,“ povedal v Bruseli nemecký štátny tajomník pre európske záležitosti Gunther Krichbaum.
DPA odhalila, že parlamentná frakcia CDU/CSU v Európskom parlamente spolupracuje s AfD a ďalšími pravicovými stranami oveľa užšie, ako sa doteraz predpokladalo. Stalo sa tak napríklad nedávno pri legislatívnom návrhu, ktorý sa týkal sprísnenia migračnej politiky.
Spoluprácu kresťanských demokratov s krajnou pravicou kritizoval v pondelok aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Poukázal na to, že spoločne s predsedom bavorskej Kresťansko-sociálnej únie (CSU) Markusom Söderom vychádzal z toho, že „sa to zastaví a môže mať aj následky“. S odkazom na šéfa Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente a podpredsedu CSU Manfreda Webera dodal, že to je „teraz jeho zodpovednosť“.
