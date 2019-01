CDU odmietla americké hrozby za plynovod Severný prúd 2

Nemecký denník Bild v nedeľu uverejnil Grenellov list, ktorý spoločnosti varoval, že práca na projekte môže výrazne zvýšiť riziko sankcií.

Berlín 14. januára (TASR) - Kresťanskodemokratická únia (CDU) nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v pondelok oznámila, že spoločnosti pracujúce na projekte plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) spoločne s Ruskom, by sa nemali nechať zastrašiť listom amerického veľvyslanca Richarda Grenella o riziku sankcií.



Nemecký denník Bild v nedeľu uverejnil Grenellov list, ktorý spoločnosti varoval, že práca na projekte môže výrazne zvýšiť riziko sankcií.



Americký prezident Donald Trump plynovod opakovane kritizoval a obvinil Nemecko, že je rukojemníkom Moskvy z dôvodu závislosti od ruskej energie. Trump Berlín vyzýva, aby prácu na projekte v hodnote 11 miliárd USD (9,54 miliardy eur) zastavil.



Predsedníčka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová povedala, že spoločnosti zareagovali správnym spôsobom, čo znamená, že sa nenechajú zastrašovať a zásahy tohto typu nedovolia.



List podľa amerického veľvyslanectva nie je vyhrážka, ale jasný odkaz ohľadom politiky Spojených štátov.



Plynovodom by sa prepravoval cez Baltické more plyn priamo do Nemecka. Obišla by sa tak Ukrajina, ktorá by prišla o lukratívne poplatky za tranzit plynu.



Nemecko a ďalší európski spojenci obviňujú Washington, že využíva sankčný zákon Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) na to, aby sa miešal do zahraničnej a energetickej politiky iných štátov, keďže tento zákon má extrateritoriálne pôsobenie.