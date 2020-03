CDU pre koronavírus odložilo zjazd, ochoreniu podľahla štvrtá osoba

Berlín 12. marca (TASR) - Nemecká Kresťanskodemokratická únia (CDU) odložila vo štvrtok v súvislosti so šírením nového koronavírusu plánovaný mimoriadny zjazd strany, ktorý sa mal uskutočniť 25. apríla. Členovia CDU si na ňom mali voliť nového lídra strany po tom, čo ich súčasná šéfka Annegret Krampová-Karrenbauerová vo februári ohlásila, že z postu predsedníčky konzervatívcov, ako aj z pozície líderky strany vo voľbách na jeseň 2021 odstupuje.



Nový termín konania zjazdu nateraz nie je známy, uviedla agentúra DPA.



Predsedníčka CDU Krampová-Karrenbauerová uviedla, že je jasné, že "bezpečnosť a zdravie ľudí v našej krajine majú najvyššiu prioritu". Zároveň vyzvala všetkých ľudí, aby sa snažili spomaliť šírenie koronavírusu. Zjazd strany by sa podľa jej slov mohol konať vtedy, keď to situácia umožní.



Kandidátmi na post lídra CDU sú premiér spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Armin Laschet, bývalý šéf frakcie CDU v Spolkovom sneme Friedrich Merz a predseda zahraničného výboru nemeckého Spolkového snemu Norbert Röttgen.



Počet úmrtí na koronavírus sa v Nemecku zvýšil vo štvrtok na štyri po tom, ako bol v okrese Rems-Murr v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko pozitívne otestovaný 67-ročný muž, ktorý zomrel pred niekoľkými dňami. Oznámilo to tamojšie krajinské ministerstvo sociálnych vecí, píše denník Die Welt. Prvé tri úmrtia v Nemecku hlásilo Severné Porýnie-Vestfálsko, ktoré je najviac postihnutou oblasťou v Nemecku.



V Nemecku je doteraz podľa údajov Die Welt 2078 infikovaných osôb.



Inštitút Roberta Kocha (RKI) - oficiálny spolkový orgán na kontrolu a prevenciu chorôb - vyzval vo štvrtok mladých ľudí, aby sa pred možnou nákazou takisto chránili a boli solidárni. Objavili sa totiž informácie, že mladí ľudia sa vírusom necítia byť ohrození a ochorenie Covid-19 považujú pre seba za neškodné, povedal podpredseda RKI Lars Schaade.



Je síce pravda, že najviac ohrození sú skutočne starší ľudia a osoby s inými vážnymi ochoreniami, uviedol. Zdôraznil však, že hoci sa to deje zriedka, ťažký priebeh ochorenia sa môže vyskytnúť aj u mladších a zdravých ľudí, pričom môže dôjsť aj k úmrtiam.