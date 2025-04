CDU v Nemecku navrhla na post ministra zahraničných vecí J. Wadephula

Berlín 28. apríla (TASR) - Nemeckí kresťanskí demokrati (CDU), ktorí budú pravdepodobne viesť budúcu spolkovú vládu, v pondelok zverejnili mená svojich kandidátov na ministerské posty. Strana má podľa koaličnej dohody obsadiť celkovo sedem rezortov, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Novým nemeckým ministrom zahraničných vecí by sa mal stať skúsený politik a právnik Johann Wadephul. Ak nového šéfa nemeckej diplomacie potvrdí Bundestag, bude prvým ministrom zahraničných vecí z radov CDU za uplynulých 60 rokov.



Na post ministerky hospodárstva bola nominovaná Katherina Reicheová, ktorá sa po rokoch vracia do politiky po pôsobení v energetickom gigante E.ON.



Na čelo novovytvoreného ministerstva pre digitalizáciu a modernizáciu štátu by mal nastúpiť manažér Karsten Wildberger. Poslankyňa CDU Nina Warken sa má stať budúcou ministerkou zdravotníctva a Patrick Schnieder pravdepodobne prevezme rezort dopravy. Karin Prienová zrejme povedie ministerstvo školstva.



Friedrich Merz by mal byť do funkcie zvolený Spolkovým snemom (Bundestagom) 6. mája a CDU navrhla na post šéfa úradu nemeckého kancelára Thorstena Freia.



Konzervatívny blok (CDU spolu s bavorskou stranou Kresťanskosociálna únia - CSU) sa začiatkom mesiaca dohodol na koaličnej dohode so Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD). Dohodu musia odsúhlasiť všetky strany, pričom CDU by tak mala urobiť ešte v pondelok na malom straníckom zjazde. Vedenie CSU ju schválilo začiatkom apríla a výsledky hlasovania SPD by mali byť známe 30. apríla.



CDU má v budúcej vláde obsadiť sedem zo 17 ministerských postov. Rovnaký počet pripadne sociálnym demokratom a tri posty bavorskej CSU. Zatiaľ čo CDU oznamovala zloženie svojho ministerského tímu, zdroje z CSU pre agentúru DPA uviedli, že strana nominuje Alexandra Dobrindta na post ministra vnútra.