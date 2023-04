CDU žiada vyšetrovanie možnej účasti Scholza na daňovom škandále banky

Berlín 4. apríla (TASR) — Kresťanskodemokratická únia (CDU) žiada parlamentné vyšetrovanie kauzy politických zásahov do daňových záležitostí hamburskej banky M. M. Warburg, na ktorých sa mal podieľať aj neskorší nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz. Oznámil to v utorok poslanec CDU Mathias Middelberg. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Scholz, v tom čase starosta Hamburgu, sa mal v rokoch 2016 a 2017 stretnúť s podielnikmi tejto banky Christianom Oleariusom a Maxom Warburgom. Daňové úrady po prvom z týchto stretnutí voči tejto banke zrušili požiadavku na vrátenie daňových preplatkov vo výške 47 miliónov eur.



Spolkový kancelár v spojitosti s týmto škandálom čelí vyšetrovaniu aj v Hamburgu, ktorý má postavenie spolkovej krajiny, kde sa záležitosťou zaoberá výbor tamojšieho parlamentu. Scholz stretnutia s predstaviteľmi banky počas prvého vypočúvania na pôde tohto výboru priznal, no dodal, že na ich presný obsah si nespomína.



Na začatie parlamentného vyšetrovania je potrebný súhlas 184 poslancov Spolkového snemu. CDU a jej bavorská sesterská strana Kresťanskosociálna únia (CSU) majú k dispozícii 197 poslancov.



Banka M. M. Warburg bola súčasťou schémy "cum-ex". Obchodníci s cennými papiermi vďaka nej využívali medzery v zákone na presuny akcií v období, keď boli vyplácané dividendy s cieľom získať naspäť dane, ktoré nezaplatili.



Banka v roku 2020 po rozhodnutí súdu svoje daňové pohľadávky vyrovnala, naďalej sa však súdnou cestou pokúša získať peniaze späť, píše DPA.