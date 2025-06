CDU zvažuje spoplatniť štúdium medicíny pre zahraničných študentov

Berlín 12. júna (TASR) - Nemecká vládna Kresťanskodemokratická únia (CDU) chce, aby zahraniční študenti medicíny platili za svoje štúdium, ak sa po jeho ukončení okamžite vrátia do svojich domovských krajín namiesto toho, aby zostali pracovať v Nemecku. Vo štvrtok o tom informovala agentúra DPA, píše TASR.



„Každý, kto tu študuje, by mal aspoň päť rokov vykonávať prax vo vidieckych oblastiach. Tí, ktorí nechcú, by mali uhradiť náklady na toto vzdelanie,“ povedal podpredseda parlamentnej frakcie CDU/CSU Sepp Müller pre denník Bild.



Štúdium na vysokej škole v Nemecku - vrátane medicíny - je prevažne bezplatné, a to pre domácich aj zahraničných študentov.



Naproti tomu v Spojených štátoch domáci aj zahraniční študenti platia školné približne 60.000 dolárov ročne - bez poplatkov za ubytovanie a učebné materiály. V Spojenom kráľovstve sa ročné poplatky pre študentov z cudziny pohybujú od 43.700 libier na Lekárskej fakulte v Cardiffe do 67.194 libier v Cambridgei, zistila DPA z webových stránok týchto univerzít.



Podobne ako Müller aj štátny tajomník nemeckého ministerstva zdravotníctva Tino Sorge vyzval prijať opatrenia, ktoré by zabránili zahraničným študentom medicíny v návrate do ich domovských krajín hneď po ukončení štúdia.



„Naším cieľom musí byť udržať si takýchto vysokokvalifikovaných odborníkov. Potrebujeme prilákať mladých lekárov, aby pracovali v Nemecku - namiesto toho, aby sme sa prizerali, ako odchádzajú,“ uviedol Sorge. Dodal, že každé miesto na lekárskej fakulte so sebou prináša značné náklady aj pre štát.



Hovorca parlamentnej skupiny CDU/CSU pre výskumnú politiku Florian Müller si myslí, že možnosť vrátenia nákladov na štúdium by mali samostatne regulovať jednotlivé spolkové krajiny. „Musíme sa oveľa viac zamerať na to, aby zahraničné talenty po univerzite zostali pracovať v Nemecku,“ uviedol pre Bild.