CDU/CSU a SPD chcú uvoľniť dlhové pravidlá

Berlín 4. marca (TASR) - Nemecký kresťanskodemokratický blok CDU/CSU a sociálni demokrati (SPD), ktorí rokujú o možnom zostavení vlády, sa chystajú predložiť do parlamentu návrh na uvoľnenie dlhových pravidiel, aby umožnili vyššie výdavky na obranu. Okrem toho sa chcú usilovať o vytvorenie fondu vo výške 500 miliárd eur na financovanie nemeckej infraštruktúry počas nasledujúcich desiatich rokov. V utorok to na tlačovej konferencii v Berlíne oznámil šéf CDU/CSU Friedrich Merz, píše TASR podľa agentúry AP.



Vládne pravidlá na zadlžovanie krajiny, teda dlhovú brzdu, chcú rokujúce strany zmierniť v prípade konkrétnych investícií do obrany – vyňaté z limitov by mali byť výdavky presahujúce hranicu jedného percenta HDP. Uvoľniť dlhovú brzdu chcú aj preto, aby umožnili 16 spolkovým krajinám Nemecka prístup k väčšiemu množstvu úverov. Osobitný fond vo výške pol bilióna eur má byť zase určený na hospodársky rozvoj.



Oba návrhy podľa Merza predložia Spolkovému snemu v priebehu budúceho týždňa v rámci rozhovorov o zostavení tzv. veľkej koalície CDU/CSU a SPD.



"Vzhľadom na rastúce hrozby je nám jasné, že Európa – a s ňou aj Nemecká spolková republika – musí teraz veľmi rýchlo vyvinúť veľké úsilie na posilnenie obranyschopnosti našej krajiny a európskeho kontinentu," uviedol Merz. Podľa vlastných slov si uvedomuje, že obrana Nemecka i NATO musí byť posilnená, no zároveň počíta s tým, že USA budú v budúcnosti plniť spoločné záväzky.



Líder CDU/CSU ďalej oznámil, že sa v stredu plánuje stretnúť s končiacim sociálnodemokratickým kancelárom Olafom Scholzom, aby prerokovali "urgentnú pomoc", ktorú potrebuje Ukrajina, a síce približne tri alebo tri a pol miliardy eur. Tento balík pomoci je už niekoľko týždňov v parlamente, pripomenula agentúra AFP. Prostriedky by podľa Merza mohli byť teraz schválené ako mimorozpočtové výdavky.



Konzervatívna aliancia a sociálni demokrati sa takisto dohodli, že vo štvrtok a piatok budú pokračovať v sondážnych rozhovoroch o koalícii. Po dohode o kľúčových obranných výdavkoch budú diskutovať o ďalších oblastiach vrátane rozpočtu, migrácii, konkurencieschopnosti a vnútornej bezpečnosti. Cieľom je podľa Merza rozhovory ukončiť čo možno najskôr. Vládu by chcel zostaviť do Veľkej noci.



Predčasné voľby z 23. februára v Nemecku vyhral blok CDU/CSU so ziskom 28,5 percenta hlasov. SPD zaznamenala svoj najhorší povojnový výsledok a so ziskom 16,4 percenta hlasov sa prepadla na tretie miesto za Alternatívu pre Nemecko (AfD).