CDU/CSU a SPD sa stále rozchádzajú v otázke prístupu k migrácii

Berlín 10. marca (TASR) - Prvotný koncept možnej koaličnej zmluvy medzi kresťanskými demokratmi (CDU/CSU) Friedricha Merza a sociálnymi demokratmi (SPD) súčasného kancelára Olafa Scholza nerieši otázku prístupu k migrácii. Obe strany sa v názoroch na migračnú a azylovú politiku Nemecka líšia, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



V koncepte koaličnej dohody sa píše, že by Nemecko "v súčinnosti s európskymi susedmi" mohlo na hraniciach posielať naspäť nových žiadateľov o azyl. Z pondelkových vyjadrení vysokopostavených politikov z oboch strán je ale podľa agentúry DPA vidno, že strany majú rozdielne pohľady na to, čo to vlastne znamená.



Jens Spahn (CDU/CSU) tvrdí, že "súčinnosť s európskymi susedmi" nevyžaduje formálnu dohodu a zamietnutie vstupu utečencom môže byť vykonané aj bez vedomia krajiny, z ktorej vstupujú.



Saskia Eskenová (SPD) slová Spahna okomentovala tak, že "sa dohodli na niečom inom a budú sa toho držať". Podľa Eskenovej by sa malo Nemecko stretnúť so svojimi susedmi na európskej úrovni namiesto vymýšľania jednostranných opatrení. "Myslím si, že je to veľmi nebezpečné a ja sa voči tomu jasne vyhradím, pokiaľ budeme v tejto debate pokračovať," dodala.



CDU/CSU získala vo februárových spolkových voľbách najviac hlasov. Jej predseda Merz počas kampane sľuboval tvrdý postoj k imigrácii do Nemecka a žiadal plošné zavedenie hraničných kontrol. Sociálni demokrati pod vedením Scholza trvali na tom, že by bol takýto prístup v rozpore s nemeckým a európskym právom.



Nemecko a všetci jeho susedia sú členmi bezvízového Schengenského priestoru. S výnimkou Švajčiarsku sú aj členmi Európskej únie.