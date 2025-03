CDU/CSU a SPD ukončili konzultácie a začnú rokovať o zostavení vlády

Berlín 8. marca (TASR) - Nemecký kresťanskodemokratický blok CDU/CSU Friedricha Merza a sociálni demokrati (SPD) súčasného kancelára Olafa Scholza v sobotu oznámili, že "v princípe dosiahli dohodu" o vytvorení vlády. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.



Zástupcovia oboch strán potvrdili, že úspešne ukončili počiatočné rozhovory. Nasledovať budú oficiálne rokovania o vytvorení koaličnej vlády.



"Pred menej ako hodinou sme ukončili konzultácie medzi CDU/CSU a SPD a vypracovali sme spoločný počiatočný dokument, ktorý by mal byť základom pre koaličné rokovania. V prípade potreby by sa mohli začať už budúci týždeň," uviedol predseda CDU/CSU.



Podľa Merza obe strany zdieľajú "presvedčenie, že je pred nimi veľká úloha, na ktorú budú potrebovať novú vládu s parlamentnou väčšinou".



Pravdepodobný budúci kancelár Friedrich Merz tvrdí, že sa strany dohodli na tvrdom prístupe k nelegálnej migrácii. Lars Lingbeil z SPD uviedol, že strana trvala na sociálnych istotách ako minimálna mzda 15 eur za hodinu práce alebo stabilné dôchodky.



Merzov deklarovaný plán je zostaviť vládu do Veľkej noci a ukončiť tak približne pol roka trvajúcu politickú paralýzu po tom, ako sa začiatkom novembra rozpadla trojkoalícia odchádzajúceho kancelára Scholza.