CDU/CSU si v najnovšom prieskume oproti voľbám polepšila

Berlín 27. júna (TASR) - Vládnuca nemecká koaličná strana kresťanských demokratov (CDU) a Kresťanskosociálnej únie (CSU) v najnovšom prieskume volebných preferencií vykonanom pre verejnoprávnu televíziu ZDF prekonala svoj výsledok z februárových spolkových volieb. Informuje o tom TASR podľa piatkovej správy agentúry DPA.



Približne 29 percent respondentov v prieskume uviedlo, že pokiaľ by sa voľby konali túto nedeľu, volili by CDU kancelára Friedricha Merza alebo jej bavorskú sesterskú stranu CSU. Vo februárových voľbách získala CDU/CSU 28,5 percenta hlasov.



Voliči sa v prieskume rozhodli podporiť CDU/CSU aj napriek rozpačitému začiatku Merzovho funkčného obdobia, ktorého parlament do funkcie potvrdil až v opakovanom hlasovaní. V porovnaní s rovnakým prieskumom pre ZDF zo začiatku júna si blok CDU/CSU polepšil o dva percentuálne body.



Protiimigračná strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa v najnovšom prieskume udržala na druhom mieste, hoci v porovnaní s predchádzajúcim modelom stratila jeden percentuálny bod na 22 percent. Vo voľbách mala necelých 21 percent.



Sociálni demokrati (SPD), ktorí s CDU/CSU zložili koaličnú vládu, by získali 15 percent. Vo voľbách získali 16,4 percenta hlasov.



Nezmenená ostala podpora Zelených (12 percent), zatiaľ čo Ľavica oslabla oproti voľbám o približne jeden percentuálny bod na desať percent. Slobodná demokratická strana (FDP) ani Aliancia Sahry Wagenknechtovej (Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW) by sa do parlamentu nedostali.



Prieskum vykonal analytický inštitút Forschungsgruppe Wahlen (FGW) na vzorke 1378 občanov medzi 24. a 26. júnom.