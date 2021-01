Čečenské sily údajne zlikvidovali poslednú skupinu militantov

Groznyj 20. januára (TASR) - Čečenské bezpečnostné sily zlikvidovali poslednú skupinu militantov operujúcu v regióne vrátane údajného strojcu samovražedného útoku na moskovské letisko Domodedovo z roku 2011. Oznámil to v stredu čečenský prokremeľský vodca Ramzan Kadyrov, ktorého citovala agentúra AP.



Kadyrov uviedol, že vojaci pod jeho osobným velením vypátrali skupinu šiestich podozrivých v dedine Katar-Jurt ležiacej v západnej časti Čečenska. Všetkých militantov zabili priamo na mieste.



Podľa Kadyrova tým bola zlikvidovaná posledná militantná skupina, ktorá operovala na území Čečenska.



"Podarilo sa tak zničiť všetky (ozbrojené) bandy operujúce v podzemí," napísal Kadyrov na svojom blogu. Stredajšia operácia sa podľa neho plánovala dlho dopredu a predchádzali jej dva neúspešné pokusy o lokalizovanie skupiny.



K úspešnej operácii čečenskému vodcovi telefonicky zablahoželal aj ruský prezident Vladimir Putin, uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Medzi zabitými militantmi je podľa Kadyrova aj vodca militantov Aslan Biutukajev, ktorého ruské úrady podozrievajú, že je zapletený do prípravy útoku na moskovské letisko Domodedovo z januára 2011. Samovražedný útočník tam vtedy zabil 37 ľudí.



Biutukajev sa vtedy objavil na videu, v ktorom bol okrem atentátnika aj hlavný veliteľ čečenských povstalcov Doku Umarov. Umarov, ktorý prevzal zodpovednosť aj za viacero ďalších teroristických útokov na území Ruska, zahynul v roku 2013.



Jeho miesto následne zaujal práve Biutukajev, ktorý prisahal vernosť extrémistickej skupine Islamský štát (IS). Ruské úrady po ňom pátrali v súvislosti s útokom na Domodedovo, ako aj s inými teroristickými akciami.



Kremľom podporovaný Kadyrov vedie dlhodobý neľútostný boj voči miestnym povstalcom, svojim bývalým spolubojovníkom za čečenskú nezávislosť. Militantom sa však doposiaľ darilo podnikať sporadické útoky v Čečensku aj ďalších ruských republikách v oblasti severného Kaukazu.