Čečenského lídra hospitalizovali v Moskve s podozrením na COVID-19

Groznyj 21. mája (TASR) - Čečenského lídra Ramzana Kadyrova hospitalizovali pre podozrenie, že sa nakazil novým koronavírusom. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Interfax.



Kadyrova (43) údajne už v stredu previezli jeho súkromným lietadlom z čečenskej metropoly Groznyj do Moskvy po tom, ako mal niekoľko dní príznaky podobné chrípke, uviedol vo štvrtok ruský spravodajský kanál Baza na sociálnej sieti Telegram. Kadyrovovi podľa jeho informácií odporučili liečbu čečenskí lekári v reakcii na to, že sa jeho zdravotný stav "začal prudko zhoršovať".



Kanál Baza odolávajúci sa na lekárske správy ďalej napísal, že Kadyrovovi diagnostikovali poškodenie pľúc a podozrenie na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus.



"Je pod dohľadom lekárov," uviedla agentúra Interfax s odvolaním sa informované zdroje.



Kadyrovova oficiálna stránka na ruskej sociálnej sieti Vkontakte zverejnila v uplynulých 24 hodinách viacero príspevkov, medzi nimi napríklad blahoželanie ruskému ministrovi obrany Sergejovi Šojguovi k narodeninám či informácie o Kadyrovových daroch na charitu, o zhoršení jeho zdravia však neinformovala.



Samotný Kadyrov bol na sociálnej sieti Telegram naposledy aktívny v utorok, uviedol denník The Moscow Times.



Kadyrov je v Čečensku pri moci od roku 2007. Krátko sa dal zastupovať len dvakrát, keď sa podrobil lekárskym zákrokom - raz vo vlani a raz tento rok. O ničom podobnom však v súčasnosti čečenské úrady neinformovali, píše Moscow Times.



Kadyrov spočiatku pandémiu koronavírusu spochybňoval, neskôr však na území Čečenska zaviedol jedny z vôbec najprísnejších obmedzení pohybu v rámci Ruska. Uzavrel hranice tejto autonómnej republiky, zaviedol zákaz vychádzania a Čečencom pohrozil prísnymi trestami za porušenie karanténnych opatrení.



Kadyrov sa v prípade potvrdenia nákazy novým koronavírusom zaradí k ďalším vysoko postaveným ruským politikom, ktorí sa v ostatnom čase vírusom infikovali. Pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2 mali ruský premiér Michail Mišustin, minister výstavby Vladimir Jakušev, ministerka kultúry Oľga Ľubimovová, minister pre vedu a vysoké školstvo Valerij Faľkov a tiež Dmitrij Peskov, hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina.



V Čečensku dosiaľ zaznamenali 1026 prípadov nákazy, zatiaľ čo v celkom Rusku ich zaevidovali už 317.554.