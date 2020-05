Kadyrov sa na zasadnutí vlády objavil aj po správach, že má COVID-19

Moskva 26. mája (TASR) - Čečenský líder Ramzan Kadyrov, ktorého podľa predchádzajúcich informácií minulý týždeň hospitalizovali v Moskve s možnou nákazou novým koronavírusom, sa v utorok znovu objavil na zasadnutí vlády, ale o ochorení sa vôbec nezmienil. Uviedla to tlačová agentúra AFP.



Správy z minulého štvrtka, aj v ruských štátnych tlačových agentúrach, uvádzali, že 43-ročného Kadyrova letecky previezli do moskovskej nemocnice na liečbu, čo však predstavitelia v Čečensku nikdy nepotvrdili ani priamo nepopreli.



Líder Čečenska, autonómnej republiky na juhu Ruskej federácie, zverejnil v utorok na svojom účte v komunikačnej aplikácii Telegram odkaz, že dohliadal na zasadnutie venované koronavírusu. Dodal, že situácia v čečenských nemocniciach je "ustálená".



Na sprievodnej fotografii vidieť Kadyrova pri veľkom oválnom stole s ďalšími predstaviteľmi - nemá ochrannú tvárovú masku, ale sedí ďalej od ostatných účastníkov stretnutia.



Ruské agentúry s odvolaním sa na zdroje zo zdravotníctva napísali, že u Kadyrova bolo podozrenie na nákazu koronavírusom a dali ho pod dohľad lekárov.



Kadyrov sa dostal k moci v Čečensku po tom, čo jeho otca Achmada v roku 2004 zabili pri bombovom útoku. Je verným spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina a je obviňovaný z rozsiahleho porušovania ľudských práv v Čečensku, regióne v severnom Kaukaze.



K pandémii nového koronavírusu zaujal typicky svojvoľný, spupný postoj a lekárov, sťažujúcich sa na nedostatok ochranného vybavenia, označil za "provokatérov", ktorých treba prepustiť.



Vyhlásil tiež, že ľudí, ktorí porušili koronavírusovú karanténu, treba "zabiť". A Čečencov, ktorí nešli do izolácie a potom nakazili ostatných, označil za "teroristov" a dodal, že ich treba pochovať v jamách.



Kadyrov sa nezvykle vôbec cez víkend neobjavil na verejnosti, hoci bol sviatok na záver moslimského pôstneho mesiaca ramadán. Na svojej stránke na sociálnej sieti len zverejnil odkaz so zábermi z hlavného mesta Groznyj.