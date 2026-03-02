Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čečenský podnikateľ Umar Džabrailov spáchal v Moskve samovraždu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

Džabrailova (67) našli v noci na pondelok so strelným poranením hlavy v luxusnom rezidenčnom komplexe Vesper Tverskaja v centre Moskvy.

Autor TASR
Moskva 2. februára (TASR) - Čečenský podnikateľ a bývalý senátor Umar Džabrailov spáchal v Moskve samovraždu, informovali v pondelok ruské médiá s odvolaním sa na policajné zdroje. TASR o tom píše podľa webu The Moscow Times a agentúry TASS.

Džabrailova (67) našli v noci na pondelok so strelným poranením hlavy v luxusnom rezidenčnom komplexe Vesper Tverskaja v centre Moskvy. Vedľa neho ležala zbraň. O 3.00 h miestneho času bol hospitalizovaný, ale lekári mu nedokázali zachrániť život, informovali ekonomické noviny Kommersant.

Zástupcovia orgánov činných v trestnom konaní sa k údajnej samovražde zatiaľ verejne nevyjadrili. „V tejto veci prebieha vyšetrovanie. Neexistuje žiadny kriminálny prvok. Dôvody samovraždy sa prešetrujú,“ poznamenal zdroj agentúry TASS. Džabrailov už bol hospitalizovaný po pokuse o samovraždu 1. apríla 2020.

Za severokaukazskú republiku pôsobil v rokoch 2004 až 2009 ako senátor v Rade Federácie, hornej komore ruského parlamentu. V roku 2000 kandidoval na prezidenta Ruskej federácie, s menej ako 0,1 percenta hlasov skončil na poslednom 11. mieste.

V minulosti vlastnil Radisson Slavjanskaja Hotel & Business Center v Moskve. Jeho obchodný partner, americký investor Paul Tatum, bol v novembri 1996 pravdepodobne pri nájomnej vražde zastrelený 11 výstrelmi na stanici moskovského metra. Krátko predtým obvinil Džabrailova z vydierania v snahe vytlačiť ho zo spoločného hotelového projektu.
