Čečenský poslanec sa vyhráža smrťou sudcovi i jeho rodine

Na archívnej snímke z 10. mája 2019 čečenský vodca Ramzan Kadyrov. Foto: TASR/AP

Moskva 2. februára (TASR) - Poslanec ruskej Štátnej dumy Adam Delimchanov, ktorý je čečenskej národnosti, sa vyhráža zabitím bývalému sudcovi čečenského najvyššieho súdu Sajdimu Jangulbajevovi a jeho rodine. Parlamentná komisia pre etické otázky a rada pre ľudské práva pri ruskej prezidentskej kancelárii žiadajú aby sa Delimchanovovými vyhrážkami zaoberala generálna prokuratúra, uviedla agentúra Interfax.Delimchanov podľa nej zverejnil v utorok na svojom konte na sieti Instagram výzvu v čečenskom jazyku, v ktorej Jangulbajevovcov varoval, že ich "" bude prenasledovať, kým im neodreže hlavy a nezabije ich. Dodal, že ide o nenávisť a krvnú pomstu. Upozornil, že "" aj tým, ktorí jeho výzvu preložia do ruštiny.Rada pre ľudské práva pri prezidentskej kancelárii v reakcii na to uviedla, že je nutné, aby sa poslancovými výrokmi zaoberali orgány činné v trestnom konaní.Tajomník rady Alexandr Točenov súčasne informoval, že sa snaží získať "" preklad Delimchanových výrokov, aby "".Koncom januára Jangulbajevov, ktorý už niekoľko rokov žil mimo Čečenska - v ruskom meste Nižnyj Novgorod, odišiel aj s dcérou z Ruska. Pre odchod sa rozhodol po tom, ako jeho manželku Zaremu Musajevovú zadržali a z Novgorodu odviezli maskovaní ozbrojení muži vydávajúci sa za príslušníkov čečenských bezpečnostných síl. Musajevovú medzičasom v Čečensku obvinili z výtržnosti.Čečenský vodca Ramzan Kadyrov po jej zadržaní označil rodinu Jangulbajevovcov za "" a žiadal, aby boli zadržaní alebo zlikvidovaní, ak by kládli odpor. Najnovšie v utorok vyzval štáty, v ktorých sa Jangulbajevovci skrývajú, aby ich vydali Rusku - v opačnom prípade si to s nimi v týchto krajinách "".Jangulbajevovi synovia, ktorí už dlhšie žijú v cudzine, spájajú prenasledovanie rodiny s tým, že jeden z nich, Ibrahim, bol správcom webu, ktorý otvorene kritizoval čečenské vedenie.Nedávno Ibrahim Jangulbajev nezávislej ruskej televízii Dožď povedal, že ho v roku 2015 spolu s jeho otcom a bratom uniesli a odviezli do Kadyrovovho sídla. Tam ich mučili a bili, pričom jeho mučil Kadyrov osobne. Sajdi Jangulbajev bol potom nútený odstúpiť zo svojej funkcie. V roku 2017 sa situácia zopakovala, rodina preto opustila Čečensko.V súvislosti s Musajevovej prípadom Európska služba pre vonkajšiu činnosť (EEAS) vo vyhlásení zverejnenom 23. januára vyjadrila znepokojenie z pokračujúceho porušovania ľudských práv v Čečensku, nečinnosti federálnych orgánov v Moskve a beztrestnosti zodpovedných osôb.Okrem vyhrážok voči rodine bývalého sudcu sa Kadyrov vyhrážal aj novinárom webu Novaja gazeta a televízie Dožď, ktorí o prípade informovali, a žiadal, aby boli stíhaní, keďže sú podľa neho tiež spolupáchateľmi teroristov.Do prípadu sa v stredu vložil rešpektovaný šéfredaktor rozhlasovej stanice Echo Moskvy Alexej Venediktov, ktorý sa obrátil na prezidenta Vladimira Putina a požiadal ho, aby v kauze zasiahol.