Kadyrov oznámil, že bývalí vagnerovci trénujú s jeho silami

Groznyj 6. novembra (TASR) - Veľká skupina bývalých žoldnierov zo súkromnej Vagnerovej skupiny začala trénovať so špeciálnymi silami z Čečenska. V pondelok to oznámil vodca Čečenskej republiky na juhu Ruska Ramzan Kadyrov, TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.



Kadyrov na sociálnej sieti Telegram napísal, že veľká skupina bývalých vagnerovcov intenzívne cvičí s jeho špeciálnymi silami Achmat.



"Som rád, že do radov slávneho Achmatu sa dnes pridali bojovníci, ktorí majú vynikajúce skúsenosti a dokázali už, že sú odvážni a efektívni bojovníci," uviedol Kadyrov a dodal: "Som si istý, že v nasledujúcich bitkách sa budú správať v súlade so svojou povesťou."



Zverejnil aj video z výcviku s burcujúcou hudbou. Niektorí vojaci majú na uniformách odznaky vagnerovcov a na tvárach kukly. Súčasťou ich výcviku je podľa Kadyrova streľba či poľná medicína a cvičia sa aj ostreľovači, guľometčíci, ženisti a delostrelci.



Počet vagnerovcov v tomto výcviku nie je známy, ani to, či zostanú v čečenských silách.



Vagnerovci zohrali dôležitú úlohu v bojoch Ruska na Ukrajine, ich budúcnosť po smrti vodcu Jevgenija Prigožina ostala neistá. Prigožin zahynul pri leteckej havárii v auguste, dva mesiace po vzbure proti ruskému veleniu. Po jeho smrti Kremeľ odmietol ako "úplnú lož" tvrdenia, že ho zabili na príkaz prezidenta Vladimira Putina. Výsledky vyšetrovania havárie Moskva doteraz nezverejnila.



Putin presunul bojovníkov z Vagnerovej skupiny pod velenie armády a nariadil im podpísať prísahu vernosti. Kremeľ odvtedy viackrát vyhlásil, že skupina už ako právny subjekt neexistuje.