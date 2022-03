Čečenský vodca priznal prvé straty medzi svojimi vojakmi na Ukrajine

Moskva 1. marca (TASR) - Na Ukrajine zahynuli prví čečenskí vojaci, ktorí bojujú po boku Ruska. Potvrdil to v utorok vodca tejto autonómnej republiky Ruskej federácie Ramzan Kadyrov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Bohužiaľ, medzi rodákmi z Čečenskej republiky sú už straty. Dvaja zomreli, šesť ďalších utrpelo rôzne zranenia," uviedol Kadyrov, bývalý povstalec a v súčasnosti spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina prostredníctvom aplikácie na odosielanie správ Telegram.



Zabití čečenskí vojaci sa podľa Kadyrova "rozhodli stať hrdinami". Kadyrov už v minulosti vyslal svoje sily ako podporu do vojenských operácií Kremľa - napríklad do Sýrie a Gruzínska.



"Áno, vo vojne zabíjajú, také si zvolili povolanie," dodal Kadyrov s tým, že "mali rozkaz minimalizovať straty medzi civilným obyvateľstvom Ukrajiny".



Rusko tvrdí, že neútočí na oblasti obývané civilistami, zábery z ukrajinských miest však svedčia o tom, že ostreľované sú aj obytné budovy, pripomína AFP. Ukrajinská strana tvrdí, že od začiatku ruskej invázie zahynulo viac ako 350 civilistov.



Ruské vojská vstúpili na Ukrajinu z viacerých smerov - z Bieloruska, anektovaného Krymu aj a zo separatistických oblastí na východe krajiny.



Ruská armáda v nedeľu, na štvrtý deň svojej invázie na Ukrajine, tiež priznala, že medzi jej vojakmi sú aj "zabití a ranení". Ich presný počet však nie je známy.