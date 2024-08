Čečenský vodca Kadyrov vo videu chváli Muska

Moskva 17. augusta (TASR) - Čečenský vodca Ramzan Kadyrov v sobotu na platforme Telegram zverejnil video, na ktorom šoféruje Cybertruck od amerického výrobcu elektromobilov Tesla v hlavnom meste Groznyj. Povedal, že vozidlo, na ktorého zadnej časti je primontovaný zrejme guľomet, pošle na bojisko na Ukrajine. Informovala o tom agentúra Reuters.



Kadyrov je známy svojimi extravagantnými počinmi na získanie pozornosti. V najnovšom videu vyzdvihol samotný Cybertruck aj generálneho riaditeľa spoločnosti Tesla, miliardára Elona Muska, ktorého v sprievodnom texte nazval "najmocnejším géniom modernej doby" a pozval ho do Čečenska.



"Čakáme na vaše budúce produkty, ktoré nám pomôžu dokončiť špeciálnu vojenskú operáciu," uviedol Kadyrov, pričom použil oficiálny termín, ktorým Rusko označuje vojnu na Ukrajine. Cybertruck bude podľa jeho slov na "základe vynikajúcich vlastností" čoskoro vyslaný do oblasti bojov.



Cybertruck je elektrické vozidlo typu pick-up, ktoré Tesla prvýkrát predstavila v roku 2019. Vtedy sa očakávalo, že s výrobou sa začne v roku 2021. Prezentáciu však narušilo nečakané rozbitie "nerozbitného" skla, keď hlavný dizajnér hodil do predného okna auta oceľovú guľu, aby dokázal jeho odolnosť. Sklo však prasklo a rovnako dopadol aj pokus na zadnom okne. Do výroby sa Cybertruck dostal až vlani.



Kadyrov je vodcom Čečenskej republiky od roku 2007 a je veľkým podporovateľom Kremľa. Plne podporil anexiu Krymského polostrova aj ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu, ktorú nazval "veľkým džihádom". Dokonca vyzýval Rusko, aby proti Ukrajine nasadilo jadrové zbrane s nízkou účinnosťou.