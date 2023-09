Čečenský vodca Ramzan Kadyrov je údajne v kritickom stave

Washington/Kyjev 16. septembra (TASR) - Čečenský vodca a spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina Ramzan Kadyrov je údajne v kritickom stave v nemocnici, informoval v piatok portál The New York Post s odvolaním sa na zdroje ukrajinských tajných služieb.



"Sú tu informácie, že vojnový zločinec Kadyrov je vo vážnom stave," citoval portál vyjadrenie hovorcu ukrajinskej vojenskej rozviedky Andrija Jusova. Kadyrovovi sa podľa neho zhoršilo už existujúce ochorenie a informácie, že je v kritickom stave, malo potvrdiť viacero zdrojov. Príčina tohto ochorenia podľa nich nie je výsledkom žiadneho zranenia.



Štyridsaťšesťročný Kadyrov je podľa zdrojov vo vážnom stave blížiacom sa ku kóme niekoľko dní, pričom má byť chorý už dlhšiu dobu. "Hovoríme o systematických zdravotných problémoch," dodal Jusov.



Nepotvrdené informácie o chabom zdraví a problémoch s obličkami v dôsledku závislosti od drog kolujú o Kadyrovovi už niekoľko mesiacov, hoci sa niektorí domnievajú, že mohol byť aj otrávený, píše The New York Post. Správy o Kadyrovovom zdravotnom stave nebolo bezprostredne možné overiť z nezávislých zdrojov.



Kadyrov je vodcom Čečenskej republiky od 2007 a je veľkým podporovateľom Kremľa od nelegálnej ruskej anexie ukrajinského polostrova Krym. Plne podporil aj Putinovu vojenskú inváziu na Ukrajinu vo februári 2022 a nazval ju "veľkým džihádom". Dokonca vyzýval Rusko, aby proti Ukrajine nasadilo jadrové zbrane s nízkou účinnosťou.



Svojou lojalitou si Kadyrov vyslúžil prezývku "Putinov vojak" či "Putinov útočný pes", pripomína portál. V prebiehajúcej vojne na Ukrajine pôsobí ako generálplukovník; niekoľko svojich bojovníkov nasadil aj do krvavého boja o mesto Bachmut.



Jeho vojaci na rozdiel od žoldnierov z Vagnerovej skupiny podpísali zmluvu s ruským ministerstvom obrany.